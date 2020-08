Tras conflicto con Televisa, Silvia Pinal reapareció junto a Alejandra Guzmán en una foto que desató críticas

Silvia Pinal posó junto a su hija, Alejandra Guzmán (IG: laguzmanmx)

Semanas después de darse a conocer su conflicto con Televisa por el asunto de sus exclusividades, Silvia Pinal reapareció en una foto junto a su hija, Alejandra Guzmán.

“De tal palo tal astilla”, escribió Guzmán para acompañar la imagen en Instagram en la que posó junto a su mamá haciendo “duck face” (acomodando sus labios como si enviaran un beso a la cámara).

Ya hace unos días Pinal se había dejado ver en Acapulco en compañía de su otra hija, Sylvia Pasquel.

La reciente foto de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal (IG: laguzmanmx)

Pero fue la foto de Alejandra la que más llamó la atención, pues los usuarios de Instagram hablaron sobre el parecido de madre e hija, pero también dejaron algunas críticas.

Si bien en la cuenta de Alejandra todos los comentarios publicados destacaban la belleza de ambas, al revisar la misma publicación en otras cuentas de Instagram los mensajes no fueron tan positivos.

“¿Cuál es Alejandra?”, “Ay nanita, pasen el nombre del cirujano para no ir”, “me parece que se pasaron con las cirugías”, “se han destruido las caras”, “todavía no es Halloween”, “las dos igual de operadas”, se leía en algunos mensajes de la cuenta del programa Chisme No Like.

En el caso de Alejandra, en varias ocasiones ha llamado la atención por el aspecto de su rostro, debido a lo distinto que luce.

En redes se desataron críticas contra el aspecto de madre e hija

Para usuarios de redes no se trata más que de los efectos de cirugías estéticas, que terminaron por dañar el aspecto natural de Guzmán.

Sin embargo, esta vez los comentarios fueron también en contra de Silvia Pinal, quien hace unas semanas estuvo involucrada en información relacionada con Televisa.

Y es que su hijo Luis Enrique reveló al programa Ventaneando que Televisa tenía dos meses sin depositar a su mamá el dinero correspondiente a sus exclusividades como actriz y productora, sin que hubieran recibido alguna explicación por parte de los ejecutivos de la empresa.

Como se recordará, Emilio “El Tigre” Azcárra dejó a Pinal en una lista de figuras de Televisa que recibirían exclusividades vitalicias.

Hace semanas se supo que había un conflicto con las exclusividades de Silvia Pinal (Foto: Cuartoscuro)

Según la versión de TV Notas, debido a la crisis económica que enfrenta Televisa, la empresa trataba de negociar con Pinal recibir solo su exclusividad como actriz, pues hace más de una década no ha realizado trabajos como productora.

De acuerdo con esa misma versión, Luis Enrique habría metido en problemas a su mamá al dar la entrevista a Ventaneando y desatar el escándalo mediático. “Luis Enrique se ardió porque los ejecutivos de Televisa no quisieron negociar nada con él, y obvio quería ver cómo sacar tajada. Entonces, Luis Enrique se lo manejó de una manera diferente; le dijo que le iban a quitar las dos exclusividades y que no respetarían ningún acuerdo, lo cual es mentira”, declaró una fuente a esa publicación.

Además, parece que en Televisa tampoco gustó la entrevista que dio Pinal al programa Sale el Sol.

Y es que en esa charla, Pinal -la última estrella viva de la Época de Oro del cine mexicano- dijo no entender bien lo que estaba ocurriendo.

Silvia Pinal comentó que no dejaría que la trataran como limosnera (Foto: Cuartoscuro)

La primera actriz lamentó la situación que está viviendo, sobre todo después de haber luchado por tantas cosas y haber logrado tanto, “pero tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera ¿verdad?”.

Después de esos días de escándalo, por ahora no se sabe en qué situación se encuentra Pinal con Televisa.

