Christian Nodal expresó sus deseos por casarse con Belinda el 2021

Christian Nodal y Belinda quieren casarse en 2021 (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Apenas ha pasado un mes desde que se anunció la relación entre Belinda y Christian Nodal, pero la relación parece estar tomando caminos muy serios. Recientemente, la pareja externó su deseo de unirse en matrimonio.

Nodal se encontraba en una entrevista con Adela Micha, cuando llegó Belinda a saludar a la periodista. Mientras ella se mantuvo fuera de la cámara, Nodal siguió con su plática y de repente dio la noticia: “Me voy a casar con ella”, expresó Nodal con Belinda a su lado, pero fuera de cuadro.

“¿Cuándo bebé? Yo creo que para el otro año, ya. Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, ahondó el cantante de música regional.

Belinda expresó su sorpresa al saber que su pareja se encontraba en una entrevista en vivo. Sin embargo, no agregó nada más.

La pareja está muy feliz junta (Foto: Instagram@ nodal)

A pesar de que la pareja se dice lista para este paso tan importante, Nodal confesó que aún no viven juntos: “Todavía no hemos dado ese paso de vivir juntos” .

Además, el interprete de 21 años explicó que a pesar de tener casas tanto en ciudades de México, como en Estados Unidos, le gusta vivir con sus papás.

[Tengo casa] En Guadalajara, en Los Ángeles, en varias partes. Yo digo que sigo con mis papás. Porque siempre que no estoy con mis papás, o con mi novia, o estoy con mis amigos, no llego a vivir solo. Aunque tenga mis lugares y todo, siempre estoy con mis papás

El cantante también confesó que nunca ha vivido con alguna pareja, pero detalló que mucho tiene que ver cómo es la otra persona.

“Yo sé que es muy difícil, que cada uno tiene su personalidad y gustos, pero cuando encajas con alguien no se hace pesado ni nada de eso”, agregó.

Nodal confesó que Belinda lo intimidaba (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Nodal también le contó a Micha acerca de cómo ha evolucionado la relación con la artista de origen español. Porque, a pesar de que llevan un mes saliendo, ellos se conocieron en una premiación hace diez meses.

[Llevamos] de novios un mes. Ella me había sacado a bailar en unos premios, pero a mi me dio miedo acercarme a ella, entonces después de bailar nos tomamos la foto y no volvimos a tener contacto. Poquito antes de <i>La Voz </i>hablamos por Instagram, y duramos dos meses en el programa grabando

A pesar de que eran colegas, el cantante explicó que cada vez que la saludaba, le daba pena y se sentía extraño.

“Ella me saludaba y a mi me daba mucho nervio y me daba mucha vergüenza. No sé, como que me sentía chiquito, como una hormiguita [...] No era fan, nada más me gustaba mucho. Como que nunca me había fascinado tanto”, narró.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella (Foto: Instagram@belindapop)

Añadió que no solamente fue su físico lo que le llamó la atención, sino su actitud hacia las demás personas.

Aparte como se porta con las demás personas, yo sé que todo el mundo la tenía idealizada de cierto modo. Y yo, cuando la conocí dije: ‘es una chulada de persona’

Micha también lo cuestionó acerca de por qué se tatuó los ojos de su novia en el pecho, pues le pareció muy raro.

“Yo soy una persona que ama mucho los tatuajes y amo los tatuajes con significado. Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mi no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo”, declaró.

