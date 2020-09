Charlie D’Amelio, la estrella de Tik Tok, reveló que sufre un desorden alimenticio

Charlie D'Amelio reveló que padece un desorden alimenticio (Foto: Instagram@charlidamelio)

La Tik Toker número uno a nivel mundial, Charli D’Amelio, dejó de lado sus bailes para hablar de temas más serios. La joven estrella de la famosa red de videos cortos reveló que ella ha batallado con desórdenes alimenticios.

Este jueves la Tik Toker de 16 años explicó dentro de las historias en su cuenta de Instagram, que a pesar de siempre tratar de usar su voz de manera positiva, nunca ha hablado de su situación personal.

“Siempre he tratado de usar mi voz cuando se trata de problemas relacionados con la imagen corporal, pero nunca he hablado de mis propias luchas con los trastornos alimentarios. Es muy incómodo admitirlo incluso ante su amigo y familia más cercanos, y mucho menos ante el mundo”, comenzó la joven.

D’Amelio confesó que por mucho tiempo se sintió temerosa de compartir su problema. Sin embargo, al estar consciente de que esto puede ayudar a mucha más gente, se animó a hablar públicamente.

La influencer explicó que quiere ayudar a las demás personas a enfrentar estos problemas (Foto: Instagram@charlidamelio)

“He tenido miedo de compartir que tengo un trastorno alimentario, pero al final espero que al compartir esto pueda ayudar a otra persona. Sé que los trastornos son algo con lo que muchas otras personas también están luchando a puerta cerrada”, continuó.

La adolescente también tomó esta oportunidad para disculparse si en algún momento el contenido que publicó desencadenó algún tipo de reacción negativa.

“A cualquiera a quien podría haber lastimado sin querer al poner una canción, sin darme cuenta de que esas letras podrían haber desencadenado algo, me disculpo profunda y verdaderamente y espero que sepan que nunca tuve la intención de hacerles daño”, explicó.

Para finalizar, la bailarina explicó que quien esté pasando por una situación complicada, necesita entender que no está solo y siempre habrá alguien que podrá ofrecer ayuda. Aunado a esto, compartió el enlace directo a la página web de la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación.

La joven de 16 años ha luchado contra el acoso en línea (Foto: Instagram@charlidamelio)

“Para cualquiera que esté luchando con esto, sé que algunos días pueden ser peores que otros, necesito que sepas que no estás solo. Recuerda que está bien buscar ayuda. Todos necesitamos ayuda a veces. Los amo a todos y por favor manténganse fuertes”, comentó.

Fue en febrero de este año que D’Amelio habló públicamente de su lucha con la dismorfia corporal, de sus malos hábitos alimenticios y del bullying que estaba recibiendo en línea. La Tik Toker y su hermana mayor Dixie participaron en un video para el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF, por sus siglas en inglés). Esto era para incentivar el movimiento de un internet más seguro, en el que los jóvenes no sean acosados en línea.

“Algunos de los comentarios más hirientes que leo sobre mí en línea son: ‘Está más gorda que cuando la hicimos famosa’ o ‘Es fea’. Mucho sobre la forma de mi cuerpo, mi tipo de cuerpo, lo que me afecta mucho porque luché mucho con la imagen corporal, la dismorfia corporal, los malos hábitos alimenticios. Nadie lo sabe realmente”, comentó.

Charlie lanzará su propio libro (Foto: Instagram@charlidamelio)

D’Amelio se quiere enfocar en mandar un mensaje positivo al mundo a ayudar a quienes han vivido el abuso a mantenerse positivos. La joven reveló a la revista People a finales de agosto, que publicará su propio libro.

“Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real” será lanzado en diciembre y también revelará algunos detalles de su vida y también guiará a los lectores a cómo navegar en las redes sociales y las amistades digitales mientras desarrollan una identidad fuerte y segura.

