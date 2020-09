“Extraño muchísimo a mi mamá”: José Eduardo Derbez confesó sus momentos más difíciles de la cuarentena alejado de Victoria Ruffo

El actor contó cómo ha vivido el confinamiento en su casa y alejado de sus seres queridos (Foto: Instagram de José Eduardo Derbez)

El distanciamiento social ha sido una de las medidas más aplicadas en todo el mundo para acabar con la crisis sanitaria por coronavirus, pero la iniciativa ha separado a familias enteras. Esta situación la ha vivido en carne propia José Eduardo Derbez, quien desde que inició la cuarentena permanece en su casa y no ha podido ver a su mamá, la actriz Victoria Ruffo, para no exponerla al coronavirus.

El hijo de Eugenio Derbez contó lo difícil que le ha sido mantenerse solitario en su casa y seguir todas las restricciones de aislamiento social, ya que ha tenido que salir de su casa para cumplir con algunos proyectos laborales.

El también actor conversó con la actriz española Mar Saura, con quien se sinceró de su proceso para afrontar la cuarentena y hasta sus pronósticos poco alentadores sobre el destino del virus en todo el mundo.

“Yo estaba grabando (al inicio de la cuarentena) y cuando nos plantearon que se iba a suspender un rato nos dijeron unas semanas, máximo un mes, y esto fue en febrero... Este año ha sido complicado para muchos, difícil salir adelante, muchos trabajos perdidos, no sé, ha sido caótico”, dijo el José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez reveló que extraña mucho a su mamá

El actor resaltó que al inicio de este 2020 tenía las mejores expectativas, pero conforme ha avanzado se ha percatado que no es lo mejor que le ha pasado.

“Sí fue un año diferente, un año que cambió la vida de todo el mundo, pero han sido muchas cosas. Me meto a ver las noticias y veo huracanes, la pandemia, temblores, tsunamis, incendios, es como de qué onda, que alguien detenga esto, es una masacre”, señaló.

El actor confesó que no ha tenido un contacto cercano con su mamá desde el inicio de la cuarentena, lo que ya comienza a afectarle.

“Yo en abril cumplí 28, yo solo en mi casa. Tengo desde febrero sin ver a mi mamá, extraño muchísimo a mi mamá, entonces es como de ‘ya, por Dios’…”, mencionó sobre cómo se ha cuidado y a su familia.

“Pero al mismo tiempo es ese miedo, como he tenido que salir a trabajar, de repente me da miedo ir a verla y como ella se está cuidando más, no sé, son muchas cosas…”, señaló.

El actor confesó que no ha tenido un contacto cercano con su mamá desde el inicio de la cuarentena

José Eduardo Derbez cree que la crisis sanitaria podría extenderse por varios meses más: “Yo no sé cuándo realmente regresemos a una nueva normalidad, si esto vaya a mejorar o cómo comencemos a vivir nuestras vidas cuando esto mejore, pero yo sigo sin salir, sólo a trabajar (ha abandonado su casa)”.

“Yo creo que esto tiene que tener un fin, pero le calculo a esto un año más de estar con todo esto”, destacó.

El famoso integrante de la familia Derbez no olvidó que a su alrededor han ocurrido varios infortunios, especialmente relacionados con el COVID-19, enfermedad que aún no sabe cómo se comporta: “Mucha gente cercana a mí, sí me he enterado de muchos casos, y son de esas que a veces dices ‘sí creo o no’ y de repente escuchas un caso cercano a ti… Tú no sabes cómo te va a tocar, si te va a tocar fuerte, leve o cómo vas a acabar, si va a ser con una gripa normal, si vas a ir al hospital o vas a perder la vida”.

Aunque José Eduardo Derbez se ha mantenido alejado de su mamá Victoria Ruffo, sí ha podido reencontrarse con su hermana Aislinn Derbez y su papá Eugenio Derbez, encuentros que quedaron inmortalizados en redes sociales.

