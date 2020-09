Sofía Castro estrenó su canal de Youtube y reveló algunos detalles de su intimidad

La actriz Sofía Castro se estrenó como youtuber en su nuevo canal, en donde decidió sincerarse con sus seguidores y confesó algunos secretos íntimos como recompensa a sus fans.

Explicó que la temática de su canal será dar consejos de belleza y entrevistas con invitados especiales cada semana. Así fue como dio la bienvenida a su nuevo canal:

Con la novedad de que soy una más que saca su canal de YouTube, pero es algo que me tiene muy contenta, muy emocionada. Desde hace mucho tiempo lo había querido hacer, pero la verdad no me atrevida a hacerlo. Va a haber muchos tips de moda, de belleza, maquillaje, de vida. Va a haber una sección sorpresa. Van a haber muchos invitados

Sofía Castro comenzó con un video titulado “10 cosas que no sabes de mí” en el que reveló algunos secretos íntimos como que es fanática del cantante Nick Jonas y que es su amor platónico desde los 12 años, además de que es fanática del tequila y que con el tiempo ha aprendido a hacerse una cazadora profesional de ofertas.

Además, reveló que odia los sostenes pues siempre ha tenido experiencias muy incómodas con ellos, por lo que prefiere usar bras deportivos con o tops elásticos. También reveló que no le gusta dormir en pijama o con pantalones por lo que prefiere dormir en ropa interior a tener que usar ropa para dormir.

La lucha libre es uno de los pasatiempos que más le apasionan a Sofía Castro, que se identificó con el bando de los técnicos y se declaró seguidora del luchador conocido como el Místico, por su flexible estilo de pelea, aunque dijo que le tomó mucho gusto a ese deporte por el hecho de verlo cada domingo en el canal cinco.

También habló de sus comidas favoritas y reveló que por más que trata de llevar una vida saludable pues debe mantener su figura por su trabajo de modelo y de actriz, no puede resistirse a uno que otro antojito en los restaurantes a los que va, por lo que dijo que encuentra irresistibles “las garnachas”:

Mucha gente piensa que como muy saludable y sí, trato de comer bastante saludable, pero lo mío lo mío es la garnacha, el taco, el chilaquil, las enfrijoladas, las tortas, los tacos de canasta, la torta de chilaquil, la guajolota me fascina y, por supuesto, lo que más me gusta y más disfruto es el pozole y los tacos de barbacoa

La actriz de “El dragón” dijo que se encuentra muy contenta pues además de que ya se encuentra trabajando nuevamente en el proyecto, también se cumplió un año de que iniciara una relación con Pablo Bernot, por lo que Sofía aprovechó la ocasión para hacer una publicación en su perfil de Instagram en donde agradeció a su novio por el apoyo incondicional a pesar de estar separados por el COVID-19:

365 días contigo. Gracias, mi amor, por tantas risas, consejos, abrazos, viajes, lágrimas, alguna que otra pelea, ja. Por tu paciencia, tu apoyo, tus sorpresas; por aguantar la distancia conmigo, pero sobre todo, gracias por tu amor incondicional. Me has enseñado que el amor SÍ puede ser bonito y que el amor es de 2 y que si se hace equipo todo se puede. La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices. Gracias por sanar las mías, gracias, amor, por llegar a mi vida. TE AMO INFINITO