Cadera fracturada, un pulmón perforado y semanas en terapia intensiva: la desgracia que alcanzó a Xavier Ortiz antes de su muerte

Xavier Ortiz padeció un atropellamiento que lo mantuvo en terapia intensiva (Foto: Instagram@patriciamanterola)

Luego de que esta tarde se diera a conocer la sorpresiva noticia del deceso de Xavier Ortiz a los 48 años, el ex integrante de la alineación original de Garibaldi se ha mantenido en los titulares del espectáculo.

Pero no es la primera vez que al actor le ocurre un trágico suceso, pues hace algunos años el también médico dentista de profesión vivió un episodio que deterioró su calidad de vida.

Fue en el año 2011 cuando Xavier sufrió un aparatoso accidente que lo mantuvo al borde de la muerte, pues fue atropellado mientras circulaba en su motocicleta por la ciudad de Guadalajara, accidente que le ocasionó múltiples fracturas en la pierna izquierda, entre otras afectaciones. En aquellas fechas, Ortiz acababa de mudarse a la ciudad tapatía en busca de abrir un bar luego de su participación en la obra teatral Perfume de gardenias.

El actor señaló las presuntas anomalías en el dictamen de su accidentes (Foto: Notimex)

Mientras circulaba en su motocicleta por la carretera a Colotlán el día 27 de febrero de 2011, el cantante fue embestido por una camioneta perteneciente a la entonces alcaldesa de Totatiche, Jalisco, Luz Elena Cárdenas. Tras atropellarlo, el vehículo se dio a la fuga dejando a Xavier a su suerte, hecho que conmocionó al público.

Sin embargo, el hoy fallecido artista fue declarado como el culpable del accidente por los peritos que se encargaron de dictaminar el accidente, en un caso que fue señalado por su arbitrariedad.

“El dictamen salió en mi contra y lo que tengo que hacer es impugnarlo porque de esa manera tengo que proceder y tratar de luchar algo de justicia (...) No sé como llamarlo pero el proceso salió rapidísimo, es un proceso que parecía que quemaba las manos, no tuve oportunidad de defenderme, mi declaración me la tomaron sedado al día siguiente del accidente. Mi testigo, la persona que iba atrás de mí y fue desestimado, mil cosas que me llenaron de dudas” , dijo el cantante en una rueda de prensa que dio en la Sala de Juntas del Congreso de Jalisco.

Fractura de pierna, cadera y dedos fueron algunas de las afectaciones que sufrió en 2011 (Foto: Captura de pantalla)

Xavier fue llevado al Hospital Ángel Leaño, pero al día siguiente lo trasladaron al Hospital Puerta de Hierro, donde le practicaron una cirugía por fractura expuesta de tibia y peroné, además de tres costillas rotas, un pulmón perforado, fractura de cadera y de algunos dedos de su mano.

Ante tan desafortunado suceso en el que se tuvo que hacer cargo de sus gastos médicos, sus compañeros de gremio Aracely Arámbula, Sergio Mayer y Charly López, también ex integrantes de Garibaldi, Eiza González e incluso su ex esposa Patricia Manterola, solicitaron donación de sangre B positivo para lograr su recuperación.

Tras semanas en terapia intensiva, Xavier fue dado de alta, y cuando salió del hospital comentó ante los medios de comunicación que se sentía afortunado de estar completo y sentirse entusiasmado pues sus doctores le indicaron que con terapias y rehabilitación, en poco tiempo podría retomar la normalidad en su vida.

El apoyo de sus compañeros y familiares fue muy importante para la recuperación de Xavier, pues debido al alto costo de la atención médica que recibió, alrededor de 100 mil dólares, hubo quienes organizaron eventos para recaudar el monto: Aracely Arámbula vendió algunas de sus fotografías exclusivas para apoyarlo, Paty Manterola organizó un desfile de modas y su familia subastó una motocicleta Harley Davidson.

Paty Manterola y Xavier Ortiz estuvieron casados de 1999 a 2004 tras diez años de noviazgo (Foto: Instagram@patriciamanterola/@xavierortizr)

En aquel entonces, Carmen Salinas, quien fue la productora de la obra de teatro Aventurera en 2004, donde Xavier brilló en el papel de Bugambilia, declaró que el actor estaba sumamente endeudado, e incluso tiempo después de haberse dado de alta logró que la institución médica le diera la facilidad de pagar su atención en abonos.

“Le dieron la oportunidad de pagar en abonos lo que debe. Se portaron muy bien con él los doctores y en el hospital le dieron la facilidad de saldar su deuda, pero va para largo todo esto” , dijo la primera actriz ante los medios de comunicación.

En 2017 distintos integrantes que participaron en algún momento en Garibaldi se reunieron para intentar darle un segundo aire a la agrupación, sin embargo el proyecto no contó con el éxito esperado y al poco tiempo se disolvió.

En aquel momento Xavier expresó que para él verse arriba de un escenario después de haber sobrevivido a un fatal accidente como el que tuvo en Jalisco, era todo un milagro, razón por la que dijo disfrutar cada presentación, a pesar de que la movilidad de su pierna izquierda no había podido recuperarla en su totalidad.

“ Es muy difícil la recuperación de un accidente, quedarte sin dinero y amigos, sin nada. Volver a salir adelante ha sido una montaña rusa pero no me arrepiento de nada, ya que todo lo que ha pasado ha tenido un porqué y hoy vivo muy contento con una familia una esposa que me cuida, un hijo que adoro y van bien las cosas ”, dijo en 2017, antes de divorciarse de Clarisa de León.

