Angélica Rivera podría dejar de lado la actuación: ahora quiere ser cantante

La ex actriz y ex primera dama Angélica Rivera anunció a mediados de este año que tenía la firme intención de regresar al mundo de los espectáculos, luego de su divorcio con Enrique Peña Nieto y de un acercamiento a su familia durante el periodo de contingencia por la pandemia, Rivera quiso regresar a sus orígenes para participar en nuevos proyectos de telenovelas.

Pero más allá de la polémica que puede causar su regreso a la vida pública mexicana, lo que llamó la atención recientemente es que Angélica pudiera referirse a que no sería precisamente a la televisión sino que está pensando en incursionar en el género musical. Esto fue lo que interpretaron muchos internautas y seguidores de la ex actriz luego de verla haciendo un dueto con su hija Fernanda Castro en una publicación de su perfil de Instagram.

El video causó comentarios positivos entre los internautas quienes parece que poco a poco van dejando de lado lo que fue su papel y participación en la política, la cual vino a perjudicar de forma severa su reputación por formar parte de uno de los sexenios más cuestionables de la política en México, en el que fue relacionada con escándalos de corrupción como lo fueron los temas de “La Casa Blanca de las Lomas” y su relación con la empresa Grupo Higa.

Curiosamente ésta no es la primera vez que Angélica Rivera pertenece a una agrupación musical, pues ella ya había formado parte de un grupo cuando era muy joven, en el año 1991, en donde además compartió escenario con la entonces naciente estrella puertorriqueña, Ricky Martin. El grupo Muñecos de papel apareció como complemento de una telenovela llamada Alcanzar una estrella y no estaba hecho para seguir como un proyecto independiente.

Sin embargo, el grupo tuvo mucha popularidad, por lo que decidieron crearlo como algo separado para ver qué dividendos daba, con lo que les alcanzó para poder grabar un único álbum, tras lo cual se diseminó. Después de ese proyecto, Angélica Rivera se enfocó en su siguiente telenovela, llamada Sueño de amor, pero no sería hasta 1995 que crecería su fama como actriz al protagonizar La Dueña.

Otro de los puntos que también pareció marcar el regreso de Rivera al mundo del espectáculo es su reciente acercamiento a su también ex esposo José Alberto Castro, con quien se ha visto muy cercana e inclusive, se esparcieron rumores que daban a entender que restablecerían una relación amorosa, pero fueron acallados por Sofía Castro, hija de ambos, quien reiteró que a pesar de haber pasado vacaciones juntos, se trató más de un viaje familiar con sus hijas que de una reconciliación romántica. Así fue como Sofía cerró el tema:

Por su parte, José Alberto Castro también acalló los rumores acerca la reconciliación con Rivera y refirió que esto únicamente se trata de rumores que tienen un tinte “amarillista”. Así lo dijo el productor de Televisa a la revista TVNotas:

No, para nada, nada que ver. Se me hace hasta irresponsable que lo comenten de esa forma. Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión, sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa. Se me hace tonto y amarillista hacer una cosa así, pero nada tenemos que ver