“Vengo de mamá y hoy quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente que has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto, como lo vive cualquier familia”, comentó Angélica Rivera a Sofía. “Nunca te des por vencida y, sí, estoy orgullosa de ser la mamá de Sofía Castro”, añadió