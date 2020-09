Salma Hayek en bikini a los 54 años: la mirada íntima a las vacaciones de la estrella

Días después de cumplir 54 años, la actriz Salma Hayek compartió en Instagram unos clips que muestran la íntima mirada de la cineasta Valeria Golino a sus vacaciones.

“Los beneficios de irte de vacaciones con una amiga que es una brillante directora”, escribió Salma para acompañar un par de videos.

En uno de ellos Salma fue captada por Golino mientras se quitaba una prenda que le cubría el cuerpo y permitió ver su figura en bikini.

Parece que la estrella mexicana no estaba consciente de ser captada por Golino, pues ni siquiera miró a la cámara mientras se despojaba de la prenda.

Valeria Golino captó así a Salma Hayek (IG: salmahayek)

El otro clip era una mezcla de imágenes, un tanto difusas, de una Salma sonriente jugando con algunos adornos.

En apenas unos minutos transcurridos tras su publicación, el post de Salma registró más de 50,000 “like” y cientos de comentarios destacando su belleza.

Salma no reveló en dónde se encuentra de vacaciones junto a Golino, una actriz italiana muy famosa en Hollywood en los años 80 por su trabajo en Rain Man. En 2013 debutó como directora con la película Miele.

No está claro cuándo comenzó la amistad de ambas famosas, pero lo cierto es que en 2002 Valeria formó parte del elenco de Frida, la película sobre la pintora Frida Kahlo, protagonizada por Salma. La italiana interpretó en aquella producción a Guadalupe Marín, quien fuera esposa del pintor Diego Rivera.

Salma no pareció percatarse de que estaba siendo grabada (IG: salmahayek)

Celebración

El pasado 2 de septiembre Salma Hayek cumplió 54 años y para celebrar compartió con sus seguidores en Instagram un mensaje y unas coloridas fotos.

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”, escribió en la red social.

En una de las imágenes, Salma posó con el mar de espaldas y con los brazos en alto, mientras que en la segunda foto mostró un close up, dando cuenta de lo bien que luce su rostro.

Así luce su rostro a los 54 años (IG: salmahayek)

Un día antes Salma ya había subido un “previo” de la celebración.

“¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones!”, comentó en su red social.

Salma llamó la atención con ese post pues dejó ver sus curvas gracias a un traje de baño y un pareo.

La estrella mexicana ha sido fiel defensora de la belleza natural.

Su colorida foto de celebración (IG: salmahayek)

“No uso botox, ni peelings, ni rellenos”, declaró hace un par de años la actriz, quien dijo que el secreto detrás de su imagen era usar cremas con un ingrediente especial: tepezcohuite.

“No creo en el botox porque hace que tu cara no se mueva y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, y cada vez te lo tienes que hacer más y más”.

Salma también es defensora del look natural, pues en varias ocasiones se ha mostrado sin maquillaje en Instagram. Por supuesto, ha reconocido que el paso del tiempo la hace pensar sobre su aspecto, pero trata siempre de mantener una actitud positiva.

“A veces me veo en el espejo después de despertar y me siento en mal estado, fea, y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado no perdona tanto como cuando eras más joven”, comentó el pasado mayo a la revista People en Español. “A veces estoy haciendo algo y me veo en el espejo y me digo: ‘Espera un minuto, no me veo tan mal. De hecho, me veo ‘ardiente’ para mi edad”.

