Los misterios que rodean al Sol: revelan dónde se encuentra Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel

Como es de dominio público, la vida de Luis Miguel ha sido muy turbulenta desde sus primeros años, pues a corta edad fue catapultado a la fama en medio de rumores de una complicada situación familiar, misma que el propio cantante reveló en la trama de su serie biográfica producida por la plataforma de contenidos Netflix.

Se sabe que su padre, el español Luisito Rey, lo sometió durante varios años a extenuantes jornadas de trabajo y preparación artística que habrían marcado para siempre la personalidad del popular cantante. Aunado a esto, Luis Miguel perdió a su madre Marcela Basteri, de quien no se volvió a saber nada a partir de agosto de 1986.

Esta situación fue muy difícil para el cantante de Será que no me amas y también para sus hermanos, Alejandro y Sergio, de quienes se conoce muy poco.

El más pequeño de los hermanos de “el sol de México”, Sergio, nació el 12 de enero de 1984 y tan solo dos años más tarde su madre desparecería para siempre luego de que viajara a Madrid, España, donde presuntamente se encontró con Luisito Rey, quien se dice que la mandó a llamar porque conocía mucho acerca de supuestos manejos ilegales que él tenía con las finanzas.

Todos estos años el hermano menor de Luis Miguel se había mantenido oculto al ojo público, en un bajo perfil viviendo lejos de los reflectores; sin embargo, en días pasados se dio a conocer su paradero y qué es de su vida.

Fue Maricarmen Gallego, la madre de Yolanda Mingo, que falleció hace ochos meses víctima de cáncer y fuera la última pareja sentimental de Luisito Rey, quien reveló dónde se encuentra el hombre de hoy 36 años.

Gallego narró al programa Ventaneando que Sergio Basteri reside en la ciudad de Madrid y, contrario a su famoso hermano, vive una vida apacible y sin contacto con los medios de comunicación; no obstante, la mujer aseguró que Sergio canta mejor que el intérprete de México en la piel, y que desde muy pequeño el niño ya tenía conciencia de que su mamá estaba en el cielo:

“Mi hija tenía un trajecito monísimo en morado, y resulta que Marcela lo tenía en verde, porque claro es de la misma tienda y resulta que (Sergio) siempre decía ‘mira la mamá de Micky que está en el cielo’, por Marcela, jamás dijo ‘mi madre’ (…) Mi hija le crió como si fuese su madre”, narró.

La mujer señaló que Sergio es padre de una hija pequeña y trabaja en una tienda de ropa en la ciudad española, además de dedicarse a su familia, quien aunque no tiene una vida llena de lujos, riquezas y exposición mediática como “el sol”, lo que tiene lo dedica a atender las necesidades de su familia.

Le vi en una entrevista que está con su hermano Alejandro, le dije a Yoli ‘uy está hecho un hombre’ ‘ya lo he visto mamá’, pero se calló, pero luego me dijo ‘mejor no decir nada’, le digo ‘por qué’, me dice ’porque él ha estado trabajando en El corte inglés, creo que tiene una hija (…) Yo deseo que le vaya bonito, fue un chico mío, cantaba tanto o mejor que el hermano ¿eh?