Mayrín Villanueva presumió su espectacular figura con fotos en la playa

La actriz Mayrín Villanueva dio de qué hablar luego de mostrar su espectacular figura durante sus vacaciones en la playa, y es que la actriz se ha mantenido con una figura de envidia y cuyos abdominales han dejado con la boca abierta a más de uno.

Villanueva, de 49 años, recientemente dejó de aparecer en el programa cómico “Vecinos”, algunos usuarios pensaron que se trataba de conflictos. La realidad se debe a que Mayrín no quiere integrarse a las grabaciones con el fin de mantener distancia, por lo que ha estado entregando sus colaboraciones a través de videollamadas. Es por ello es que su personaje no aparece en la serie aún, y crearon la historia en la que quedó varada en el aeropuerto de Miami mientras visitaba a una tía.

La actriz se mantiene en uno de los mejores momentos de su carrera, a un año de los 50 ha demostrado que la edad no es un impedimento para poder tener una figura envidiable, la cual presumió con sus bikinis, que enloquecieron a los fanáticos. De forma especial fueron los de color rojo y uno color negro, con el que presumió su abdomen.

Mayrín es esposa del famoso actor Eduardo Santamarina, con quien se casó en 2004 y con quien tiene un hijo. Por su parte, el actor tiene otros dos hijos pero con la actriz Itatí Cantoral. Por su parte, Villanueva tiene dos hijos de su anterior matrimonio, con el actor Jorge Poza: Sebastián y Romina Poza. Recientemente, su hijo Sebastián Poza cumplió años y la familia lo pasó muy bien en un departamento a lado de la playa.

La actriz le dedicó el siguiente mensaje a su hijo a través de las redes sociales: “¡Mi niño hermoso! El más noble y sensible, amoroso siempre pensando en los demás, disfruta tu vida muñeco ¡te amo tanto! Felices 17″. Mientras que la hermana de Sebastián le dedicó el siguiente mensaje: “Celebrando un año más de vida, de felicidad pura. Te amo siempre. Felices 17 mi ‘coli’”.

Luego del cumpleaños de Sebastián, la familia decidió regresar a casa y prefirieron resguardarse de la pandemia en la Ciudad de México, tras su retorno, Eduardo Santamarina habló de lo que significa la situación de pandemia para él y para su familia. Así lo dijo para el programa De Primera Mano:

Debido a esto, todos regresaron a casa, los que están afuera regresaron y no sabemos hasta cuánto (...) Algo que nos ha funcionado mucho como familia, de entrada, nos quitamos la palabra encierro. Para nosotros no es un encierro porque, ya de entrada, esa palabra tiene una connotación medio gacha, entonces no, para nosotros es una pandemia que nos tocó vivir como humanidad, como generación y lo estamos afrontando de la manera más positiva y sacándole el mayor provecho

Por el momento, Mayrín se encuentra enfocada en su carrera y en ayudar a impulsar la de Sebastián quien dijo que quiere perseguir el sueño de sus padres y convertirse en actor, algo que a su madre le dio mucha alegría. Ambos ya colaboraron juntos en un episodio de “Soltero con Hijas” y el joven detalló que se siente muy emocionado, algo que compartió con Villanueva, quien dijo lo siguiente sobre la participación del joven actor:

Es la primera vez que me toca compartir con Sebastián, entonces estoy feliz, feliz, feliz. Ya con que estemos en el mismo paquete me da mucha emoción, me dan muchísimos nervios, me dan más nervios con él que conmigo