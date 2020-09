“Quiero saber en qué momento mi papá decidió no volver a verme”: Marysol Sosa aclaró que no ha recibido la herencia de José José

Marysol Sosa sólo busca justicia y esclarecer todas sus dudas al respecto de la muerte de su papá (Foto: Archivo)

Luego de que hace unos días Anel Noreña revelara que sus hijos José Joel y Marysol Sosa ya habían tenido acceso a las regalías fruto del legado musical de su padre José José, ahora es Marysol quien dio más detalles al respecto y aseguró que los procedimientos legales en el caso se encuentran detenidos.

La cantante que recientemente se convirtió en mamá desmintió que ya haya cobrado una parte de la supuesta herencia que dejó su padre, pero sí confesó que ya acudió a las instancias correspondientes para informarse de la situación legal del legado del ‘príncipe de la canción’.

“Tú, como familiar en un momento dado tienes la obligación de ir a las instancias a las cuales tu familiar perteneció a decir ‘hola, ya se murió, qué dejó aquí, qué hacemos acá, qué esto, qué lo otro’. Obviamente, yo hablándote de la ANDA y de la ANDI, que fueron instancias que a nosotros mismos nos buscaron, en primera instancia para darnos el más sentido pésame por la pérdida de nuestro señor padre, el gran cantante José José. A partir de ahí, de ponernos al tanto y ponerlos nosotros al tanto a ellos de cuál es la situación” , contó la heredera al programa Venga la alegría en videollamada.

Marysol aún continuá con muchas interrogantes en torno a los últimos días de su famoso papá (Foto: Archivo)

La única hija que José José procreó con la ex modelo Anel Noreña aseguró que la situación legal en torno al fallecimiento y la herencia de su padre se encuentra en pausa, esto derivado de la actual contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y gran parte del mundo.

“Independientemente de que se me hace algo muy privado. Llevando las cosas que llevamos nosotros de acuerdo a cuestión legal, está todo frenado”, expresó la mujer quien también aseguró que más allá de los bienes, busca aclarar sus dudas en torno al fallecimiento de su padre y la relación con su media hermana, Sarita.

“Esta miembro de la familia lo único que busca es justicia. No he recibido nada, lo único que busco es justicia, ya va a ser un año de que mi padre se fue al cielo y se hizo canción, pero yo estoy muy consciente de antemano que esto va a ser de largo plazo. Yo quiero mis respuestas”, expresó.

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

“Yo quiero saber en qué momento mi propio papá decidió ya no volver a verme, decidió ya no saber de mí, ya no volver a saber de mi hermano, ya no volver a saber de sus compañeros de gremio, de sus amigos entrañables. Esa es lo que a mí al día de hoy sigue dándome muchos toques y yo voy por esa justicia”, expresó con firmeza.

La herencia, las regalías, todo lo demás al respecto de lo que fue la carrera de mi papá, como lo he dicho, eso va a venir por añadidura

Respecto a su hermana menor, Sarita Sosa, con quien la familia ha tenido desencuentros derivados del opaco manejo de los procedimientos en el deceso del emblemático intérprete y a su negativa de esclarecer a ciencia cierta la causa de su fallecimiento, Marysol confesó que no ha podido perdonarla:

“Independientemente de que ella ha tenido a bien no buscarnos y no volvernos a hablar, agradezco mucho al cielo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. No es algo que a mí me quite el sueño, gracias a Dios porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tengo mis abogados de por medio, a las leyes de mi país, las leyes de Estados Unidos también, o sea estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estoy tranquila. Hasta el día en que Sarita me dé las respuestas, yo sabré dónde dejarla en mi mente y en mi corazón” finalizó la heredera del intérprete.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Sarita Sosa respondió así a la versión de que se hizo cirugía estética con el dinero de José José

José José: revelaron los audios de la discusión entre sus hijos el día que falleció

Las razones de José Joel para revelar la llamada que tuvo con Sarita cuando murió José José