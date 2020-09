“Lucca está bien, sigue adentro de la panza”: habló Mariana Echeverría, esposa de jugador del América, tras operación de emergencia

Video: marianaecheve / IG.

Mariana Echeverría, la integrante del programa cómico Me caigo de risa y esposa del futbolista Óscar Jiménez, vivió momentos de angustia cuando le comunicaron que tendría que ser intervenida de emergencia para retirarle el apéndice cuando se encuentra en el mes siete de la gestación de su primer hijo. Afortunadamente la operación concluyó con éxito y sin poner en riesgo las vidas de ambos.

La actriz cómica informó anoche que fue hospitalizada para tratar el apendicitis, la cual le fue diagnosticada en medio de su embarazo.

“Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio. Sólo pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada. Préndanme sus veladoras”, contó a través de sus historias de Instagram.

La famosa confió en que todo saldría bien gracias al apoyo, oraciones y veladoras que pidió a sus seguidores.

La actriz informó que la operación fue exitosa (Foto: Mariana Echeverria / IG.)

Tras varias horas de espera, Echeverría volvió a usar sus redes sociales para comunicar que todo salió perfecto y el procedimiento no interfirió en el desarrollo de su bebé, Lucca.

“Fue un momento muy fuerte. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida de algo, temía por el bebé, yo me hice un roble, pero estaba muy preocupada de cómo sería una cirugía sin inducir al parto”, relató la conocida por sus participaciones en Guerra de Chistes o Me caigo de risa.

“Todo salió bien. Lucca está bien, sigue adentro de la panza, vean las heridas de guerra”, destacó al presumir la cicatriz que le dejó esta cirugía.

Además indicó que la operación se la realizaron a través de una laparoscopía, que les permitió a los doctores atenderla sin poner en riesgo la seguridad de su hijo.

Mariana Echeverría contó que continuará con su recuperación en el hospital y que en un mes, aproximadamente, darán la bienvenida al hijo que procreó con el portero del América.

Además le dedicó un mensaje a su bebé: “Eres un guerrero, mi amor chiquito”.

La actriz le dedicó un emotivo mensaje a su hijo (Foto: Instagram de Marina Echeverría)

Explicó que su esposo, Óscar Jiménez, la ha acompañado en todo momento durante este proceso: “Aquí está mi doctor de cabecera”.

El jugador del América y la conductora de Televisa se casaron en noviembre del 2019, en medio de una lujosa fiesta en las playas de Cancún, Quintana Roo.

En la espectacular boda, los invitados vistieron de blanco, se lanzaron fuegos artificiales y al caer la noche, Paul Aguilar se encargó de animar el ambiente en la pista de baile, donde arrancó los aplausos del público.

El lateral derecho del América salió al escenario y se batió en un duelo coreográfico contra el conductor de Televisa, Yurem Rojas. El futbolista deslumbró a los invitados con sus movimientos, que fueron compartidos en redes sociales por los asistentes, y que incluyeron piruetas por el suelo y algunos de los pasos que utiliza para festejar sus anotaciones.

Jugadores como Henry Martín, Renato Ibarra, Jorge Sánchez y Roger Martínez asistieron también al enlace y aplaudieron la improvisada actuación de su compañero del América.

La pareja anunció su embarazo en abril de este año. (Foto: Instagram de Marina Echeverría)

La pareja anunció su embarazo en abril de este año. Con un emotivo mensaje y una serie de fotografías, ambas personalidades gritaron a los cuatro vientos su felicidad por la llegada de su primer hijo.

“¡¡¡¡¡Ya vengo en camino!!!! Sé que tú y mi papi deseaban mi llegada con todo su corazón y sé que soy el resultado de ese amor tan grande que ustedes se tienen. Me siento muy feliz de saber que pronto en unos mesesitos más, si Dios quiere, podré sentir por primera vez sus abrazos rodeando mi cuerpecito, no tengan miedo de agarrarme aunque esté pequeñito, Dios les dará sabiduría para cuidarme”, escribió Mariana en su cuenta de Instagram.

Desde entonces ella no ha dejado de dar los avances de su embarazo, como cuando conoció el sexo de su bebé o el crecimiento de su panza.

