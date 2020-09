Cuál fue la promesa que Christian Nodal le hizo a Danna Paola antes de ser novio de Belinda

Christian Nodal ha tenido un año lleno de muchos cambios y tribulaciones, pues desde que se hizo pública su relación con Belinda, el cantante ha tenido que enfrentar el incremento de la fama a tal punto de que ha tenido que interferir para salir a declarar que no se trata de un invento ni de un proyecto armado por La Voz México.

Sin embargo, el cantante ahora tiene que explicar de qué se trataba su promesa de realizar un proyecto de colaboración con Danna Paola. Y es que Nodal, antes de andar con Belinda, tuvo un livestream con la ex estrella de la serie Élite, en donde ambos platicaron sobre cómo se conocieron y su primer encuentro en los Latin Grammys, en donde confesó que la reconoció por ser la actriz de una serie de la que su hermano menor es fan.

Tengo una anécdota bastante interesante contigo. No sé si te acuerdes, pero estuviste en los Latin Grammy y me pasa esto: soy bien malo para recordar gente. Entonces, me pasó que mi hermanito siempre está en la sala viendo series de Netflix y la serie de Élite. El rollo fue que, yo encantado de la vida viendo la serie, pasan los Grammy, y me acuerdo que yo iba con mi mamá a sentarnos y en un pasillito te miré, tú también me viste y nos quedamos viendo fijamente