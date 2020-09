“Pepillo” Origel no quería regresar a “Hoy” por culpa de Fabiruchis: la versión de Ana María Alvarado

Según Ana María Alvarado, Juan José Origel no estaba a gusto con la presencia de Fabián Lavalle en "Hoy" (IG: juanjoseorigel / fabianlavalle)

La reciente presencia de Fabián Lavalle “Fabiruchis” en el matutino Hoy pareció no ser del agrado de Juan José “Pepillo” Origel, quien advirtió que no regresaría a la emisión.

La periodista Ana María Alvarado contó en el programa radiofónico Todo para la Mujer, de Maxine Woodside, que Origel estaba grabando el programa Con Permiso, que conduce junto a Martha Figueroa.

Ambos charlaban sobre el motivo de su ausencia en Hoy y Origel habría dicho:

“Ah por cierto, ya no voy a ir a ese programa porque el día que no fui llamaron a Fabián Lavalle y lo llamaron invitado especial, así que olvídate de mi Magda, yo ya no vuelvo ahí”.

Pero a final de cuentas esas palabras no aparecieron en la emisión de Con Permiso porque las editaron.

Juan José "Pepillo" Origel habría expresado su descontento durante una grabación de "Con Permiso" (IG: juanjoseorigel)

“Entonces como es grabado, editaron esa parte y no salió al aire, y yo lo platiqué, y Pepillo le habló a Maxine y le dijo, ‘dile a Anita que no es cierto, que le voy a jalar las orejas’”, relató Ana María en su canal de YouTube.

Alvarado sostuvo su versión y expresó: “He de decirles que algo hubo de cierto, pero ya hablé con Magda (Rodríguez, la productora de Hoy) y me dijo que no, que para nada que Pepillo no fue porque estaban guardando los 14 días para ver si no se habían contagiado porque había estado con Andrea Legarreta, pero ahora irá más días al programa”.

Alvarado también dijo que a Lavalle no le interesa ocupar el puesto de Origel en Hoy.

Ana María Alvarado sostuvo su versión sobre Origel y Fabiruchis (Instagram)

La presencia de Lavalle

La semana pasada Fabián Lavalle acudió como invitado al programa Hoy, en donde fue conductor titular hace años.

“¿Dónde andabas?”, le preguntó Galilea Montijo al momento de presentarlo. “Mi amor, perdido, trabajando para ti”, le respondió.

Galilea hizo énfasis en que tenía mucho tiempo sin ver a Fabiruchis.

Galilea Montijo le dio la bienvenida a Fabián Lavalle (Captura de pantalla Programa Hoy)

“Tenía buen rato que no nos veíamos, pero me da gusto verte”, le comentó el presentador a Galilea, quien señaló “tan guapo como siempre”.

Lavalle anunció que durante su participación en el programa daría a conocer un “bombazo” (haciendo referencia a la sección que tuvo en Hoy), que se trataba del estallido de Andrés García en una emisión argentina.

Presentó una entrevista con García en donde el famoso actor explicó los motivos de su furiosa reacción. “Empezaron a mofarse de mí en cabina y yo los estaba oyendo. De mí no se burlan ni los inteligentes, imagínate esto”, le comentó.

El conductor ya había estado como invitado en Hoy pero hace un par de años. En enero de 2018 acudió a la emisión de Televisa en donde charló de lo que fue su trabajo ahí.

Cuando presentaba información junto a Alfredo Adame, Fabiruchis perdió un diente (Captura de pantalla)

Por supuesto, no faltó la famosa anécdota de cuando se le salió un diente en plena transmisión en vivo, cuando daba información de espectáculos con Adriana Riveramelo y Alfredo Adame.

“Yo me reí, es que para qué te enojas”, comentó Lavalle sobre aquel momento. “Yo tengo una duda, ¿cuánto te trajo el ratón?”, le preguntó Andrea Legarreta entre risas.

“No lo encontraba, me voy a quedar todo el programa chimuelo como La Chimoltrufia, me lo encontraron y me lo metí”, añadió Fabiruchis acerca del incidente.

