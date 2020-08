Fabiruchis apareció en “Hoy” y prometió revelar un “bombazo” sobre Andrés García

Galilea Montijo le dio la bienvenida a Fabián Lavalle (Captura de pantalla Programa Hoy)

El presentador Fabián Lavalle, conocido en el mundo del entretenimiento en México como “Fabiruchis”, apareció como invitado este miércoles en el programa Hoy, de Televisa.

“¿Dónde andabas?”, le preguntó Galilea Montijo al momento de presentarlo. “Mi amor, perdido, trabajando para ti”, le respondió.

Galilea hizo énfasis en que tenía mucho tiempo sin ver a Fabiruchis.

“Tenía buen rato que no nos veíamos, pero me da gusto verte”, le comentó el presentador a Galilea, quien señaló “tan guapo como siempre”.

Lavalle fue parte de "Hoy" hace algunos años (Captura de pantalla)

Montijo entonces presentó a los otros invitados, Edwin Luna y Kimberly Flores, y al hacer un comentario sobre el frío en la capital mexicana, Lavalle dijo que él tenía “temperaturita”.

“Viene calenturiento con bombazo”, intervino Paul Stanley. En otra sección del programa, Paul volvió a interactuar con Lavalle, quien lo llamó “igualado” por decirle Fabiruchis. “Te iba a dedicar las calientitas pero te pones bien terco”, añadió Paul.

Lavalle anunció que durante su participación en el programa daría a conocer un “bombazo” (haciendo referencia a la sección que tuvo en Hoy), que se trataba del estallido de Andrés García en una emisión argentina.

“Traigo un bombazo que va a temblar más fuerte”, dijo Lavalle antes de mandar a la entrevista con Andrés, quien volvió a estallar al hablar del incidente con el programa Confrontados.

"Estos imbéciles, cobardes, mándalo con estas palabras a Argentina", señaló Andrés, quien dijo que no tiene nada en contra de la conductora.

Andrés García estalló contra un programa argentino

“Se quieren escudar con ella. Son cobardes e ineptos. La muchacha estuvo perfecta, profesional, fue contra estos imbéciles que quieren hacer mofa de las personas a las que entrevistan”, comentó molesto.

“Quieren reírse de todo y hacer mofa de foto y ese tipo de trabajador de la televisión me lo paso por los huev*s. Empezaron a mofarse de mí en cabina y yo los estaba oyendo. De mí no se burlan ni los inteligentes, imagínate esto”, añadió para finalizar la entrevista.

Lavalle apoyó la postura de Andrés García, pues consideró que no fue la manera adecuada de tratar a una figura como él.

Otra visita

No es la primera ocasión que Fabián regresa al programa Hoy, del que fue integrante en alguna época.

Cuando presentaba información junto a Alfredo Adame, Fabiruchis perdió un diente (Captura de pantalla)

En enero de 2018 también fue invitado a la emisión, en donde se recordó su bochornoso incidente cuando perdió un diente en plena transmisión en vivo, mientras daba información de espectáculos con Adriana Riveramelo y Alfredo Adame.

“Yo me reí, es que para qué te enojas”, comentó Lavalle sobre aquel momento. “Yo tengo una duda, ¿cuánto te trajo el ratón?”, le preguntó Andrea Legarreta entre risas.

“No lo encontraba, me voy a quedar todo el programa chimuelo como La Chimoltrufia, me lo encontraron y me lo metí”, añadió Fabiruchis acerca del incidente.

¿Quién es Fabián Lavalle?

El presentador comenzó su carrera en el mundo del teatro y la música en los años 80 para después dar el salto a la radio, en donde trabajó en Todo para la Mujer.

Más adelante dio el salto a la televisión, con programas como La Oreja, La Tijera y Hoy.

Lavalle en su época de juventud (IG: fabianlavalle)

Actualmente forma parte del programa El Chismorreo, de Multimedios.

En octubre de 2007 Lavalle protagonizó un fuerte escándalo al ser encontrado golpeado y semidesnudo en un hotel de la Ciudad de México.

Lavalle había sido golpeado por Alfredo Cervantes Landa, quien fue a dar a la cárcel, acusado de intento de homicidio.

