La broma de Galilea Montijo sobre Paul Stanley que no le gustó a Andrea Escalona

Galilea hizo un comentario sobre la supuesta relación entre Andrea Escalona y Paul Stanley (Captura de pantalla)

Todo era risas y diversión en la sección “¿Dónde quedó la bolita?” del programa Hoy hasta que Galilea Montijo hizo una broma que no le gustó nada a Andrea Escalona, y es que estaba relacionada con su “pasado” con Paul Stanley.

En la primera parte del juego, en la que los participantes deben encestar en la canasta que el otro tiene en la cabeza para poder hacerle preguntas íntimas, Galilea jugó en contra de Eleazar Gómez.

Montijo lo puso en aprietos cuando le pidió mencionar a la novia que mejor lo ha besado.

Como se recordará, Eleazar sostuvo durante años un romance con Danna Paola del cual nunca hablaron abiertamente.

Primero Galilea puso en aprietos a Eleazar Gómez (Captura de pantalla)

Gómez se negó por completo a mencionar nombres, pese a que le decían sobre “patito feo” o “D”.

“Los caballeros no tenemos memoria”, señaló Eleazar, quien preguntó a Galilea si había besado a alguna mujer o si había estado con dos personas al mismo tiempo, a lo cual respondió con un “no”.

Siguió entonces el turno de Joss Favela y Andrea Escalona, quien inició el juego con todo, pues le preguntó al cantante si era cierto que Thalía lo corrió de su estudio, lo cual evitó responder.

Andrea Escalona y Joss Favela se hicieron preguntas fuertes (Captura de pantalla)

Favela le preguntó a Escalona sobre la parte de su cuerpo que más le gusta y ella dijo que sus pies.

Pero el momento de tensión y risas nerviosas llegó cuando Joss quiso saber sobre el supuesto romance entre Escalona y Paul Stanley.

“¿Qué tan cierto es que mi compa Paul tenía ese corazoncito que está latiendo de aquel lado?”, preguntó Joss mientras se desataban reacciones de sorpresa entre los implicados.

Andrea Escalona rechazó que tuviera una noche de pasión con Paul Stanley (IG: andy_escalona)

Un poco nerviosa, Andrea respondió: “la verdad es que Paul nunca ha tenido mi corazón”.

Entonces Galilea intervino diciendo “las pompas sí, pero el corazón no”, lo cual generó reacciones de sorpresa y diversión entre los participantes.

“¡Gali!”, le gritó Escalona desde su asiento, al tiempo que amagó con lanzarle una de las pelotas del juego.

A Andrea no le gustó la broma de Galilea y hasta amagó con arrojarle una pelota (Captura de pantalla)

“No es cierto, no es cierto”, comentó Galilea entre risas.

“Mejor ya no hay que llevarnos así”, pidió Paul Stanley.

La historia de su supuesto romance

Ya el pasado junio en el mismo juego, Galilea preguntó a Escalona sobre el supuesto romance.

“¿Es cierto que tú y Paul tuvieron una noche de pasión?”, a lo que Andrea respondió:

“Paul era mi vecino, iba mucho a la casa y tomábamos vino, pero qué tanto llegó el vino, no, no llegó a tanto”.

Galilea Montijo ya había preguntado a Escalona sobre la relación con Paul (Captura de pantalla - Las Estrellas)

Y es que las dudas comenzaron luego de que Martha Figueroa hiciera referencia a unas declaraciones que Escalona dio en Miembros al Aire sobre a cuál de sus compañeros en Hoy mataría, a quién mataría y con quién se casaría.

Escalona dijo que mataría a Mauricio Mancera, se casaría con Raúl Araiza y amaría a Paul Stanley.

“Al que tendrían que preguntar es a Paul cuando dijo ‘tener pasión con Paul’. ¿Otra vez? Cuentan los enterados que allá en Miami, cuando se conocieron (pasó algo), yo no sé porque yo no vivía en Miami”, comentó Figueroa en su programa Con Permiso respeto de la relación de Stanley con la hija de Magda Rodríguez, productora de Hoy.

Paul Stanley bromeó sobre el supuesto romance con Andrea (Captura de pantalla- Las Estrellas)

Después de la controversia que se generó por sus declaraciones, Figueroa confesó que temió por su futuro en Televisa, pues tiene una sección en el programa Hoy.

“Con el tema del romance clandestino que ocurrió en Miami, llegaste al foro de Hoy, ¿cómo te trató la suegra (Magda Rodríguez)?”, le preguntó Mauricio Mancera durante una visita de Martha a Miembros al aire.

“Me vieron muy feo dos días”, aseguró sobre el trato que le dieron tras sus comentarios.

“Me hizo la ley del hielito dos días y luego me la soltó”, añadió Figueroa sobre Magda Rodríguez mientras Mancera le preguntaba “¿Y lo agradeciste?”, a lo que ella respondió más seria sobre el temor que sintió a que ya no la dejaran entrar a Televisa: “No. Ya se me hacía que el gafete no pasaba”.

