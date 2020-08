“Estuvo perfecta, la culpa no es de ella”: Andrés García dio su versión tras insultar a una periodista argentina

Andrés García fue el protagonista de una fuerte confrontación contra la periodista argentina Marina Calabró y sus panelistas del programa Confrontados, quienes terminaron por tacharlo de loco, machista e incluso violento; sin embargo, el actor mexicano aseguró que la culpa no fue de la conductora.

García estuvo como invitado en varios programas mexicanos para seguir con el tema del presunto asesinato de la madre de Luis Miguel, así como su relación con el cantante, mismo que se abrió en la emisión antes mencionada.

Pero fue durante su entrevista con Gustavo Adolfo Infante por Imagen Televisión que trató el tema de su polémica participación en el show latinoamericano. Dijo, entre otras cosas, que la culpa no fue de Calabró, a quien consideró la única y “verdadera periodista”, además de recalcar que “ella estuvo perfecta en su trabajo. Ella capeó el temporal de la mejor manera y de la manera más profesional”.

Por otra parte, reveló que su enojo fue porque otros participantes de la emisión, presuntamente se burlaron de la relación que sostuvo el actor con la también actriz argentina Mónica Guido en años pasados y aseguró que él “no le permite eso a nadie”.

“La culpa fue de los babosos de atrás que quisieron hacerse los graciosos. Ahora sí que como dicen en Inglaterra: unos pendejetes que no son nadie. Entonces, cuando ella estaba diciendo de mí, escucho y veo a dos weyes atrás como en cabina que decían “jajaja y fue pareja de Mónica Guido”, entonces ya me encabrité. Dije: quiénes son esos payasos babosos que están allá, opinando de lo que no saben. No, están hablando de mi relación y burlándose y yo no le permito eso a nadie”, explicó García.

Por último, reiteró que la culpa no fue de la entrevistadora Marina Calabró, pero aseguró que “no va a ser el baboso” de nadie, pues consideró que tras su relación con Guido no había nada de qué burlarse.

“Ahora de qué se ríen, Mónica era una de las mujeres más bellas en aquella época, a qué viene la risa, crees que yo voy a ser su baboso. Les dije, a chingar a su madre, se acabó la entrevista.La culpa no es de ella, es de los que no son nadie”, culminó.

El actor Andrés García le cortó una videollamada a Marina Calabró

En Argentina, Andrés García fue visto como un hombre violento, machista e injusto luego de la entrevista que decidió finalizar. La conductora Marina Calabró aseguró para Teleshow que se trató de una reacción desmedida y nada lo justifica.

De acuerdo con las declaraciones de la periodista, se hizo un repaso de su trayectoria en la previa en donde se mencionó su relación, pero “en ningún momento hubo una falta de respeto al aire ni fuera del aire. No es que se lo tomó para la broma ni se hizo una referencia sexual”.

“Fue violento, y su reacción al final, cuando nos mandó a la chingada, o algo por el estilo, fue muy poco elegante. Si bien se refirió a mis compañeros, la que estaba en el plano y poniendo el cuerpo fui yo”, dijo en entrevista con Infobae .

Todavía en vivo, su compañero panelista, Pampito Pereó Aciar, dijo: “Más que enojado, loco. No me metí porque no quería arruinarte la entrevista, pero no me gustaba cómo te estaba tratando. Te estaba hablando de una manera poco cortés”.

