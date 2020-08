Cómo reaccionó el hijo de Violeta Isfel a la arriesgada foto íntima de la actriz en Instagram

Violeta Isfel sorprendió al publicar una foto muy íntima en Instagram (IG: violetaisfel)

La actriz Violeta Isfel contó cuál fue la reacción de su hijo Omar a la arriesgada foto íntima que compartió hace unos días en su cuenta de Instagram.

Isfel acaparó la atención el pasado domingo en la madrugada, cuando en su red social apareció una imagen de ella en blanco y negro.

Violeta aparecía recostada en una cama, portando únicamente lencería y cubriendo con su mano su zona íntima. “Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora”, escribió para acompañar la publicación. “Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”.

Fue tal el impacto causado que algunos seguidores de Isfel se preguntaron si no le habrían hackeado la cuenta, ya que horas después la imagen desapareció.

La foto íntima de Violeta Isfel en Instagram que desató dudas sobre un posible hackeo (IG: violetaisfel)

Después del revuelo, el programa Venga la alegría preguntó a Isfel cómo tomó su hijo lo ocurrido.

“La realidad es que creo que no alcanzó a verla porque esto fue un revuelo que sucedió en la madrugada”.

“Omar siempre ha respetado lo que yo hago, confía plenamente en que no voy a hacer algo que atente su estabilidad”, añadió Isfel, quien se convirtió en madre a los 17 años, por lo que su hijo ya es un adolescente.

“La verdad creo que ni se enteró porque ni comentó ni me dijo nada”, insistió Violeta sobre la reacción de Omar.

Violeta Isfel y su hijo Omar (Foto: Instagram@violetaisfel)

También señaló que al ser madre de un adolescente sabe que debe ser muy abierta en su comunicación con él y evitar prejuicios o tabúes.

De nueva cuenta, Violeta señaló que su cuenta de Instagram no fue hackeada, sino que ella misma compartió la foto, pero debió quitarla por cuestiones publicitarias.

Según la actriz, recibió una llamada en la que le comentaron que “una mujer tan emporada y sexy no embona en el plan de comunicación de las campañas que traemos”, así que le pidieron archivar la foto para evitar problemas con sus clientes.

Violeta ya había publicado algunas imágenes sensuales en Instagram y hace años posó en una revista para caballeros, pero no está segura si volvería a hacerlo “porque el contexto es diferente”.

La actriz quiso mostrar un lado más sensual (Foto: Instagram@violetaisfel)

La actriz de 35 años comentó además que ella no posó para esa foto, sino que fue algo natural.

“No es que yo haya posado para esta foto, la foto que viste yo no posé. Esa mujer maravillosa que viste en esa foto que causó el revuelo que causó no sé hacerlo”.

Ya hace unos días, en entrevista para Ventaneando, Violeta Isfel habló de la imagen de la polémica y descartó entonces que su cuenta en la red social hubiera sido vulnerada, como llegó a especularse.

“No me hackearon la cuenta para nada, yo la subí orgullosísima y feliz, pero por unas cuestiones tuve que archivarla. No la borré”, explicó ante los comentarios desatados a su alrededor.

Por cuestiones de campañas publicitarias tuvo que archivar su foto (Foto: Instagram@violetaisfel)

Según Violeta, después de que pase un tiempo archivada, la foto volverá a su red social, aunque no especificó en qué momento regresará.

“Estoy muy orgullosa, muy feliz de esa fotografía. Mi esposo es el que de pronto me ve en momentos que ni me imagino y surgen fotos preciosas”, añadió en la entrevista para el programa de TV Azteca.

“Me siento orgullosa de ser la mujer que soy. También soy esa mujer sexy, también soy esa mujer íntima. Entonces no la borré, no me hackearon, la subí feliz, orgullosa”, insistió acerca de la manera en que quiso proyectarse en la red.

