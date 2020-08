“No me hackearon”: Violeta Isfel subió orgullosa su foto íntima a Instagram

Violeta Isfel aclaró que ella subió "feliz" su foto íntima a Instagram (IG: violetaisfel)

La actriz Violeta Isfel rechazó que su cuenta en Instagram hubiera sido hackeada, luego de que el domingo apareciera en su red una arriesgada foto íntima de ella.

En la imagen en blanco y negro Violeta aparecía recostada portando únicamente un bustier y sin ropa interior en la parte inferior de su cuerpo.

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora”, escribió para acompañar la publicación. “Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”.

La foto íntima de Violeta Isfel en Instagram que desató dudas sobre un posible hackeo (IG: violetaisfel)

Con una de sus manos cubrió su zona íntima, pero la sensualidad de la imagen sorprendió a algunos de sus seguidores, quienes se preguntaron si la cuenta habría sido hackeada y es que, horas después, la mencionada imagen desapareció de la red de Isfel.

“Pensé que le habían hackeado la cuenta”, “¿es real esto?”, se leía entre algunos de los mensajes que recibió en su red social, en donde tiene más de un millón de seguidores.

En una entrevista para Ventaneando, Isfel aclaró el asunto y aseguró que ella se siente feliz de mostrar su lado sexy.

Su publicación recibió más de mil comentarios

“No me hackearon la cuenta para nada, yo la subí orgullosísima y feliz, pero por unas cuestiones tuve que archivarla. No la borré”, indicó la actriz, quien saltara a la fama hace más de una década como “Antonella” en la telenovela Atrévete a Soñar, en la que compartió créditos con Danna Paola.

Según Violeta, después de que pase un tiempo archivada, la foto volverá a su red social.

“Estoy muy orgullosa, muy feliz de esa fotografía. Mi esposo es el que de pronto me ve en momentos que ni me imagino y surgen fotos preciosas”, añadió en la entrevista para el programa de TV Azteca.

Violeta celebró su sensualidad (Foto: Instagram@violetaisfel)

“Me siento orgullosa de ser la mujer que soy. También soy esa mujer sexy , también soy esa mujer íntima. Entonces no la borré, no me hackearon, la subí feliz, orgullosa ”, añadió sobre la imagen que causó gran revuelo en la red.

Al final de la charla Violeta insistió en que la foto estará guardada un rato, “ya luego los sorprendo con volverla a subir”.

Un nuevo negocio

Hace algunas semanas la actriz de Televisa dio de qué hablar cuando se supo que, en medio de la pandemia de COVID-19 y ante la falta de actividad en el mundo del entretenimiento, decidió abrir un negocio de venta de hamburguesas a domicilio.

Violeta lanzó hace meses un nuevo negocio (Foto: Instagram@violetaisfel)

“Nos cerraron todo, teatros y todas estas cosas. Entonces en casa hicimos hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo. Yo vivo en Hidalgo”, comentó a Fórmula Dominical.

“Ha sido una experiencia increíble, lo disfruto mucho. No sabía que me gustaba cocinar tanto para otras personas. Normalmente cocinaba, pero para mi familia, y ahora lo hago así”, añadió en la charla con el programa radiofónico, que tuvo lugar el pasado junio.

Aunque estaba muy entusiasmada por su nueva actividad, Violeta tuvo que dedicarle menos tiempo pues comenzó a grabar nuevos episodios de la serie Lorenza, bebé a bordo en los foros de Televisa.

La actriz aseguró que estaban tomando las medidas necesarias para evitar la propagación de COVID-19.

“El foro es como nuestra estación espacial. Antes de entrar tenemos que limpiarnos zapatos, manos, todo esto, y además nos hicieron pruebas de COVID a todos en la producción. Nos hicieron pruebas a todos y no se empezó a grabar hasta que no se entregaron las pruebas”

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Violeta Isfel y su arriesgada foto íntima en Instagram que desató dudas sobre un hackeo

Violeta Isfel vende hamburguesas a domicilio durante confinamiento

Violeta Isfel habló del infierno que sufrió junto al padre de su hijo