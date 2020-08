Violeta Isfel y su arriesgada foto íntima en Instagram que desató dudas sobre un hackeo

Violeta Isfel se mostró como pocas veces (IG: violetaisfel)

El domingo por la madrugada la actriz Violeta Isfel sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse con poca ropa, lo que desató las dudas de algunos acerca de si su cuenta habría sido hackeada.

Así es, la actriz de telenovelas decidió compartir en la red social, en la que tiene más de un millón de seguidores, se mostró en lencería, recostada sobre una cama.

Pero no fue solo el atuendo que eligió Violeta, sino su pose lo que “encendió” Instagram, pues la actriz puso una de sus manos sobre su zona íntima, ya que no portaba panties.

La foto íntima de Violeta Isfel en Instagram que desató dudas sobre un posible hackeo (IG: violetaisfel)

Su look consistió en un bustier negro, con algunos adornos y medias del mismo color.

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora”, escribió para acompañar la publicación que ya tiene más de 33 mil “like” y más de mil comentarios. “Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”, añadió en su publicación.

Si bien en varios de los comentarios celebraron a Isfel por mostrar su lado más sensual, otros desaprobaron la imagen.

Su publicación recibió más de mil comentarios

“Siempre me ha encantado, pero esta foto no, qué desatino”, “pensé que le habían hackeado la cuenta”, “¿es real esto?”, se leía en algunos de los mensajes.

Entre esos comentarios también hubo unos haciendo referencia a la venta de hamburguesas de Violeta.

Y es que la actriz y modelo de 35 años, quien diera vida a Antonella Rincón en la telenovela Atrévete a soñar, dio de qué hablar el pasado junio, cuando se supo que incursionó en la venta de ese alimento en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19.

La actriz de Televisa informó al programa radiofónico Fórmula dominical que emprendió el negocio de venta de hamburguesas a domicilio como una manera de seguir obteniendo ingresos ante el cese de actividades en el mundo del entretenimiento.

Violeta Isfel emprendió hace meses un negocio de venta de hamburguesas (Foto: Instagram@violetaisfel)

“Nos cerraron todo, teatros y todas estas cosas. Entonces en casa hicimos hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo. Yo vivo en Hidalgo”, comentó.

“Ha sido una experiencia increíble, lo disfruto mucho. No sabía que me gustaba cocinar tanto para otras personas. Normalmente cocinaba, pero para mi familia, y ahora lo hago así”, añadió.

En los mismos días que ofreció aquella entrevista se supo que Violeta había regresado a los foros de grabación para trabajar en la serie Lorenza, bebé a bordo.

Pese a la epidemia de coronavirus, la actriz se mostraba segura.

Se mostraba muy satisfecha con su nuevo negocio (Foto: Instagram@violetaisfel)

“El foro es como nuestra estación espacial. Antes de entrar tenemos que limpiarnos zapatos, manos, todo esto, y además nos hicieron pruebas de COVID a todos en la producción. Nos hicieron pruebas a todos y no se empezó a grabar hasta que no se entregaron las pruebas”, detalló.

A principios de este año la actriz de Una familia con Suerte ofreció una entrevista para el programa Confesiones, con Aurora Valle, en donde habló de los problemas que tuvo con el padre de su hijo Omar.

“Viví en unión libre con él y con su familia porque era su mamá, su papá, mi cuñado más chico, quien por cierto era un dolor de cabeza (...) Decido ser mamá, él recibe la noticia y no le hizo mucha gracia”, recordó.

El nacimiento de su hijo le permitió abrir los ojos sobre la relación tan tóxica que vivía con el papá del niño.

Pasó duros momentos con el padre de su hijo

“Me sentía súper mal, y la gota que derramó el vaso fue que él intentó ponerme una mano encima. O sea, Omar no tenía derecho de llorar en la madrugada porque entonces se despertaban todos y armaban un desmadre y a la que regañaban era a mí, entonces yo prevenía las mamilas para que no hubiera problemas”, relató. “Esa noche pidió una mamila más, que yo ya no tenía y entonces bajé, se encabr*na y toma a mi hijo de la andadera, afuera estaba lloviendo y él quería que escarmentara a mi hijo de nueve meses sacándolo a la lluvia”.

La situación derivó en que el hombre trató de pegarle y ella le respondió, algo que nunca antes había hecho.

