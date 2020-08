Sharon Stone reconoció que seguiría haciendo una bonita pareja con Russell Crowe, luego de que el actor le agradeció por abrirle las puerta de Hollywood

Sharon Stone y Rusell Crowe participaron juntos en "The Quick and the Dead" (Foto: Instagram@sharonstone)

Recientemente el actor Russell Crowe reveló en una entrevista cómo fue que siendo un hombre australiano logró construir una carrera importante en Estados Unidos, y reconoció que de no haber sido por la ayuda de Sharon Stone, esta hazaña no habría sido posible.

“ Me tomó dieciocho meses o más y literalmente cientos y cientos de reuniones antes de obtener un trabajo en Estados Unidos. Y sólo lo tuve porque Sharon Stone vio una película en la que salí, y ella estaba haciendo su primer trabajo como productora en la película Rápida y mortal, y estaba en un duelo con los productores, se puso firme y dijo: ‘Voy a contratar a quien quiera como el interés amoroso.’ Si no fuera por su fortaleza y compromiso no sé cuánto más habría pasado para estar en una película americana, tengo mucho que agradecerle ” reveló el hoy afamado actor al talk show Late Night with Seth Meyers.

Tras la declaración, diversos medios retomaron sus palabras para publicarlas como nota, tal es el caso de The Hollywood Reporter, cuyo post en Instagram fue rescatado por Sharon Stone, quien dedicó un mensaje cordial a su compañero de profesión.

"Rápida y mortal" fue un fracaso de taquilla y con la crítica especializada (Foto: Sony Pictures)

“Esta semana Russell Crowe explicó por qué probablemente debe su carrera a Sharon Stone”, posteó la publicación acompañando el mensaje con una fotografía donde aparecen ambos actores.

“Tengo que decir que seguimos haciendo una bonita pareja”, escribió Sharon en un reposteo.

Ante la publicación, gran cantidad de sus followers elogiaron a la pareja de actores y le mostraron su apoyo: “Ustedes estuvieron grandiosos en esa película. Ahora actores categoría A”, “Sí, ustedes lucen muy bien juntos”, “Son muy bellos los dos, más lo eres tú”, “Tú eres demasiado buena para él. Es un pesado”, “De Niro y Stallone deben su carreras a Sharon también. Ella es la gran belleza que todos queremos ver”, “Tú y yo hemos hecho una mejor pareja en mis sueños por 30 años. Eres la musa de mi vida”, son algunas de las respuestas que llenaron la caja de comentarios.

La actriz y productora de 62 años escribió un mensaje cordial a la declaración de Crowe (Foto: Instagram @sharonstone)

En 1995, el actor australiano apareció en Rápida y mortal (The Quick and the Dead), al lado de Sharon Stone, Leonardo Dicaprio y Gene Hackman. La cinta fue dirigida por Sam Raimi, y aunque fue mal recibida por la crítica y un fracaso rotundo en la taquilla, Russell la mantiene en sus mejores recuerdos porque significó una de sus primeras apariciones en la pantalla hollywoodense.

La película funcionó para cimentar la carrera en Estados Unidos del actor, quien con el tiempo se ha convertido en uno de los actores más populares y bien valorados por la crítica, todo gracias a la decisión de Sharon, quien supo hacer gala de una aptitud “caza talento” y lo impulsó para obtener aquel papel.

Crowe se encuentra promocionando la película Unhinged, cinta que está pronto a convertirse en una de las primeras películas a ser estrenada en los cines de Estados Unidos en pleno periodo de desconfinamiento gradual.

En 1995 Russell Crowe sólo había participado en filmes de su natal Australia (Foto: Sony Pictures)

Stone por su parte, se ha posicionado en los últimos días en la mira de los medios de comunicación pues después de haber revelado que algunos de sus familiares han sido contagiados por coronavirus, se ha volcado a dar declaraciones acerca de la importancia de usar cubrebocas.

En una transmisión en vivo, la actriz responsabilizó a Donald Trump por el gran número de víctimas que el coronavirus sigue dejando en el país estadounidense, y en una serie de instastories narró la tragedia por la que está atravesando con su familia, pues su abuela, y su madrina fallecieron a causa del COVID-19; y su hermana, quien padece lupus, se encuentra en estado grave por la enfermedad por la que atraviesa el mundo.

