Luis Coronel fue acusado de discriminar a la comunidad gay y así se defendió

El cantante Luis Coronel se defendió luego de ser acusado de “homofóbico” y de discriminar a la comunidad gay.

El sábado Coronel tenía planeado presentarse en un sitio de Arlington, Texas, pero el fin de semana comenzó a circular un video en redes sociales en donde los organizadores del evento hablaron contra él.

Los empresarios dijeron que Coronel se negó a presentarse el sábado porque en ese lugar suele ofrecerse ese día un show travesti a cargo del grupo Alondra's.

Según ellos ya estaba todo listo para el show, pero de pronto el equipo de Coronel pidió que bajaran de Facebook un post donde se anunciaba el show travesti. Después de dos horas finalmente se eliminó la publicación, pero el cantante ya había decidido cancelar su presentación.

Los promotores del evento dijeron que Coronel no quiso trabajar con gays (IG: luiscoronelmusic)

Aseguraron que no le deben un solo peso a Coronel e incluso que ya habían contratado más seguridad para el evento, porque se esperaba la llegada de niñas y jóvenes.

Incluso revelaron que ya en la tarde habían decidido cancelar el show travesti, pero Coronel se negó a presentarse en el foro, donde caben unas 1,200 personas sentadas.

“Él no quiso trabajar que porque él no trabaja con gays”, dijo uno de los organizadores en el video, además de advertir que demandarán al cantante.

La respuesta de Luis Coronel

Ante el escándalo que se desató por las implicaciones de homofobia en su contra, Coronel aclaró el asunto a través de Instagram stories.

Luis Coronel se defendió de las acusaciones

"No se canceló el show del fin de semana pasado, del sábado, por Alondra's Travesti show, que ponen un show espectacular, por supuesto me hubiera encantado poder estar ahí", comentó.

“Los dizque promotores no pudieron seguir los que se les pedía que mis fans de seis y siete años no vieran este tipo de show porque no es apto para ellas”, detalló sobre su decisión de no presentarse en el lugar de Arlington.

Dejó en claro que nunca les pidió que cancelaran dicho show, sino que le hicieran cambios para evitar exponer a sus pequeñas fans.

“Cuando se les pidió que hicieran cambios se negaron, dijeron ‘no, nada se va a cambiar’, así que qué hicimos, cancelamos”.

Dijo no temer a demandas (EFE)

De acuerdo con la versión de Coronel, una vez que decidió cancelar su show los organizadores trataron de conciliar.

"Dato curioso, el dizque promotor -ya que habíamos cancelado- quiso decir 'hay que arreglar las cosas', ¿por qué cuando se le pidió la primera vez no lo quiso hacer?", se preguntó.

“Ahora me están acusando de discriminar, adelante. ¿Me quieren demandar? adelante”, señaló en referencia a la amenaza de los promotores de emprender acciones legales en su contra.

Acerca de la comunidad LGBT+, Coronel dijo: “tienen todo mi respeto, tienen todo mi cariño, respeto lo que hacen, no tengo nada en contra de lo que hacen”.

Finalmente aseguró que la acusación en su contra “es un cuento inventado” y señaló: “demandas, vénganse pa’cá”.

Ya ha cosechado varios triunfos en su corta carrera musical (AP)

Quién es Luis Coronel

El joven, nacido en Arizona en febrero de 1996, es uno de los intérpretes de música regional mexicana más famosos.

Debutó en la escena musical en 2013 con el disco Con la frente en alto. En su corta carrera musical ya ha cosechado varios éxitos. En 2015 obtuvo el premio de Artista favorito de regional mexicano en los American Music Awards.

De padres mexicanos, el gusto de Coronel por la música empezó cuando era niño, gracias a la influencia de su abuelo. Formó parte del coro de su iglesia y en 2012 subió su primer video a redes sociales. Hoy tiene en su cuenta de Instagram más de 2 millones de seguidores.

Su éxito, sin embargo, no llegó de manera fácil. Coronel ha revelado que vivió una crisis de salud mental tras la deportación de su padre a México, quien era indocumentado y posteriormente murió atropellado. Su familia cayó en la pobreza y él llegó a dormir en el gimnasio de un amigo.

