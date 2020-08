Belinda ignoró a Christian Nodal en Instagram: así quedaron atrás los mensajes de “te amo”

Ya quedaron atrás los mensajes de "te amo" entre Belinda y Christian Nodal (IG: belindapop / nodal)

No lo mencionó en su más reciente entrevista, tampoco habló de él al expresar sus deseos para el próximo año y ya no han intercambiado cariñosos mensajes a través de redes sociales. El romance entre Belinda y Christian Nodal parece haber bajado de intensidad, al menos en lo relacionado con el ámbito público.

Belinda habló recientemente con Estilo DF, de cuya portada es protagonista. Y si bien lamentó la manera en que ha sido juzgada durante su carrera, jamás mencionó el nombre de Nodal; a diferencia de lo ocurrido hace un par de semanas con la revista TV Notas, en donde contó detalles de cómo inició su romance con su compañero de La Voz y cómo se le declaró.

“Al ser mujeres, siempre se nos exige mucho más, se nos juzga más que a los hombres en general, es algo que he vivido desde siempre y lo sigo sufriendo. Si eres guapa o te vistes bien te critican más, pero debes ser fuerte, saber quién eres, no dejar que nada ni nadie te hunda, no dejar que nadie influya en tus decisiones o en tu manera de ser, que no te manipule el público o la prensa, simplemente ser tú y dejarte guiar por tu corazón”, dijo Belinda a Estilo DF.

Reconoció, sin embargo, que aún con tantos años de experiencia en el medio, le siguen afectando las críticas contra ella a través de redes sociales.

No habló de Nodal en su más reciente entrevista (Foto: La Voz México)

“Todavía me afecta, y aún digo ¿por qué? Me parece injusto, no puedo creer que 100 mil personas atrás de una computadora y bajo un nombre falso, bajo una identidad que no conocemos, puedan ser tan malos o malas”, se quejó.

“Me impacta mucho la maldad de la sociedad en la que vivimos, la gente como que quiere destruir todo lo bonito , como seres humanos siempre destruimos lo más bello, nosotros mismos a veces nos saboteamos... ahí están el amor, la belleza y está en nosotros conservar todas esas cosas bonitas”.

Pero fue todo lo que dijo sobre el amor, nada de referencias a Nodal o su romance, nunca dijo si está enamorada o no.

Hace unas semanas todo era amor

¿Se ignoran en redes?

Pero no es ese el único signo de que las muestras de amor han bajado de intensidad.

Hace unos días Belinda compartió en Instagram una imagen de un atuendo que lució en La Voz, Nodal escribió el mensaje “Mamacita mía”, que -por cierto- le trajo críticas, pues lo consideraron “vulgar” algunos usuarios de la red.

Belinda jamás reaccionó al comentario de su novio

Sin embargo, Belinda ignoró el comentario de su novio y en las más recientes publicaciones de la estrella no hay ya mensajes de Nodal.

En la cuenta de Christian en Instagram ocurrió algo similar.

Si bien él no es tan activo en la red social sí ha hecho algunas publicaciones que dejaron ver su interacción con Belinda.

De hecho fue él quien a través de esa red destapó el romance con unas románticas fotos y la semana pasada compartió un par de imágenes en blanco y negro que le tomó la cantante.

La semana pasada Belinda sí se mostró muy cariñosa con Nodal

Ahí todo era cariño. “Mi novia es la mejor fotógrafa, sí o sí”, escribió para acompañar las imágenes, a lo que Belinda respondió con: “es que yo capto lo mejor de ti” y varios comentarios más en donde hacía referencia a lo “hot” que se veía Nodal.

Pero los comentarios de ese estilo jamás aparecieron en la más reciente publicación de Christian, quien el fin de semana posó muy sonriente sobre su Ferrari.

Belinda brilló por su ausencia entre los miles de comentarios que recibió el joven.

De hecho, usuarios de la red lo notaron, ya que dijeron estar buscando la reacción de Belinda, sin hallarla.

Los usuarios de la red notaron que Belinda no comentó la reciente foto de Nodal

Así es que parecen haber quedado atrás los mensajes de “te amo” que intercambiaron a través de sus redes sociales.

Y, un detalle más: la semana pasada el programa Ventaneando le llevó a Belinda un pastel de cumpleaños durante una entrevista con todos los coaches de La Voz.

Si bien Ricardo Montaner tuvo bastante acción al “molestar” a Belinda, mientras María José le ayudaba con el pastel, Nodal estuvo más alejado de la escena.

Le preguntaron cuáles serían sus deseos para el año que inicia en su vida y ella respondió: “Deseo de todo corazón que en el próximo año -tengo muchos deseos- se acabe el coronavirus, que todos estemos sanos y salvos”.

Montaner le dijo al oído “tener un bebé”, pero Belinda le respondió “no, todavía no”.

Ricardo Montaner le insistía en que pidiera de deseo un bebé, pero ella se negó (Captura de pantalla- YouTube-Ventaneando)

La reportera le preguntó si casarse no estaba en sus planes y Montaner insistió con lo del bebé, pero en lugar de ello Belinda pidió entre risas que gane su equipo en La Voz.

La cantante finalizó pidiendo “ser muy feliz y salud para todos los que estamos aquí, que es lo más importante, la salud”.

Christian Nodal apareció un poco lejano durante la petición de deseos de Belinda ante su pastel (Captura de pantalla- YouTube- Ventaneando)

Así que, de nueva cuenta, Belinda jamás mencionó a Nodal, quien desde que se destapó la relación ha sido el más romántico.

Con motivo de su cumpleaños le escribió: “¡Feliz cumpleaños mi vida! Te amo. Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”.

