La demanda de la ex esposa de Elton John reveló un secreto de su luna de miel que, duró apenas tres días

Elton Elton y Renate Blauel estuvieron casados entre 1984 y 1988 (Shutterstock)

La ex esposa de Elton John, Renate Blauel, intentó quitarse la vida a los tres días de su luna de miel en St. Tropez, después de que el músico británico le dijera que su matrimonio no estaba funcionando y que quería que regresara a Londres.

Blauel tenía 28 años cuando conoció a Elton John en unos estudios de grabación en Londres en 1983 y, un año después, la pareja contrajo matrimonio en Australia: fue el 14 de febrero de 1984, el día de los enamorados.

La ingeniera de sonido alemana, que estuvo casada con el cantante entre 1984 y 1988, afirmó que tomó varias tabletas de Valium y sufrió una sobredosis después de que él le comunicara que no quería estar más con ella y le pidió que se vaya. La llevaron de urgencia al hospital donde le hicieron un lavado de estómago y afirma que su entonces marido, con quien se había casado menos de seis meses antes, ni siquiera la visitó durante su internación antes de que la llevaran directamente al aeropuerto con su equipaje desde la puerta del hospital.

Aproximadamente cinco a seis meses después de su boda, se fueron de luna de miel a una villa cerca de St. Tropez. A ellos se unieron en el viaje Bob Halley, el asistente personal del músico, que se quedó en la propiedad con la pareja, y John Reid, que se alojaba en una casa cercana, que fue señalado como el amante del cantante. A los tres días, y sin previo aviso, la voz de “Your song” le comunicó a su esposa que quería que ella dejara la propiedad y regresara a Inglaterra.

14 de febrero de 1984. La boda de Elton John y Renate en Australia (Shutterstock)

Luego de pedirle que se vaya, Blauel habría intentado quitarse la vida. “Entró en un dormitorio de invitados y escribió una nota antes de tomar una sobredosis de aproximadamente 36 tabletas de Valium. Rápidamente perdió el conocimiento y fue descubierta por Halley”, detalla el relato en la presentación judicial. “No me visitó en los dos días en el hospital”.

Al recibir el alta y, se infiere, siguiendo las instrucciones del músico, Halley fue a buscar a Blauel en el hospital con su equipaje y la llevó directamente al aeropuerto, donde tomó un vuelo de regreso a Londres. “Después de aproximadamente una o dos semanas, se le permitió volver a reunirse con el demandado”.

Renate Blauel tenía 28 años y un futuro promisorio como ingeniera de grabación cuando conoció a Elton (Shutterstock)

Las explosivas declaraciones se dieron a conocer este martes en documentos presentados en el Tribunal Superior de Londres por Blauel, de 67 años, como parte de su reclamo por daños y perjuicios de USD 4 millones contra su ex, de 73 años, por revelar infidencias de su matrimonio en su autobiografía lanzada en 2019.

La ex pareja supuestamente acordó no hablar sobre su relación públicamente después de su separación, y Blauel dijo que había tratado de deshacerse de la etiqueta de ex esposa del británico para vivir una vida tranquila y lejos de la prensa.

En su demanda, alega que su pasado amoroso con el músico presente en el libro “Yo, Elton John”, así como en escenas de la taquillera película “Rocketman”, la volvió a poner en el centro de atención, despertando un interés público en ella.

Elton John en los premios Oscar 2020 ( REUTERS)

Según documentos judiciales, Blauel afirma que su ex marido debería haber sabido que ella podría sufrir daños psiquiátricos con las revelaciones, debido a los problemas de salud mental que sufrió en el pasado.Y señala que tuvo un ataque de pánico y huyó del almuerzo ofrecido por el cantante con la reina madre, el príncipe Andrés y la princesa Margarita después de que la interrogaran sobre pintura.

La estrella del pop organizó un almuerzo para los miembros de la familia real británnica en 1985.

Al parecer la princesa Margaret le preguntó a Blauel acerca de una pintura que pertenecía al cantante, pero ella “no pudo recordar ningún detalle” sobre la obra de arte. Se dice que esto hizo que Blauel entrara en pánico e interrumpiera una conversación de su esposo con la monarca para pedir ayuda antes de abandonar el banquete.

Elton John y David Furnish (Reuters)

Sin embargo, Elton John, en su defensa, ha negado saber que ella tenía problemas de salud mental y afirma que nada de lo que ha dicho viola el acuerdo. Pero en documentos presentados ante el Tribunal Superior, el abogado de Blauel, Adam Wolanski, afirma que el músico tenía conocimiento de las luchas de su clienta contra la “depresión y la ansiedad”.

“El acusado sabía que la demandante había intentado suicidarse durante su matrimonio”, sentenció el letrado.

Elton John se casó por segunda vez en 2014 tras más de dos décadas de relación con el cineasta canadiense y publicista David Furnish, de 57 años, con quien tiene dos hijos, Zachary y Elias, nacidos por gestación subrogada.

En una declaración emitida este martes por separado de los procedimientos judiciales, la asesora legal del cantante, Jenny Afia, dijo que el músico siempre ha respetado la privacidad de Renate y continuará haciéndolo. “Está bien documentado que su matrimonio fue completamente respetuoso y que la relación que tuvieron Elton y Renate después de divorciarse continuó siendo amable y respetuosa durante los 30 años siguientes”. Y, afirmó, que esta acusación pública demuestra el “verdadero propósito” de Blauel es “extraer una gran suma de dinero de Elton y manchar su nombre públicamente con falsedades”.

