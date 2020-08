Hace dominadas, pero en la cocina: Cuauhtémoc Blanco Jr. con un pie en nueva temporada de Master Chef

Luego de que hace unas semanas Cuauhtémoc Blanco Santoyo, el hijo del ex futbolista y actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, compartiera en su canal de YouTube el casting que realizó para buscar integrarse a la nueva temporada del reality show Master Chef, ahora surgen declaraciones oficiales de su proceso de selección.

La chef Betty Vázquez, jueza del programa que busca mostrar los platillos de cocineros profesionales y amateur para elegir a un ganador, detalló que el joven egresado de Mercadotencia Internacional ya pasó dos de tres filtros para ingresar a la octava temporada del show.

Así lo contó en llamada telefónica para el programa Fórmula espectacular, donde además aseguró no estar enterada que se trataba del hijo de una figura pública.

Sí, yo lo entrevisté y a mí lo que me gustó, yo no soy de futbol, te lo juro que ni me pasó por la cabeza que era hijo de él, de entrada te lo digo. El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo, en no decir ‘mi papá es esto’. Pasó su entrevista, primero con un video original y bien hecho. Segundo, me lo pasan a mí, y pasan su entrevista conmigo y yo lo califico, pero lo que menos me imaginé es que es hijo de un deportista famoso, que es gobernador