Cuauhtémoc Blanco y Carlos Vela, los mejores futbolistas en la historia de México: Héctor Herrera

Para Héctor Herrera, futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Mexicana, los mejores jugadores que han vestido la camiseta tricolor en la historia son Cuauhtémoc Blanco y Carlos Vela.

Así lo declaró en una videollamada desde la capital de España para la revista GQ, donde le preguntaron su Top 3 de futbolistas mexicanos retirados y activos.

En este sentido, el mediocampista de 30 años eligió a la figura del América por encima del “Pentapichichi” Hugo Sánchez y Rafa Márquez, a quienes los colocó en segundo y tercer lugar respectivamente. Esto a pesar de que Blanco no pudo brillar en el fútbol de Europa, cuando tuvo la oportunidad de defender la camiseta del Valladolid, en la temporada 2000-2001, siendo recordado por el gol que le hizo de tiro libre al Real Madrid.

El número uno es Cuauhtémoc Blanco. No hay otro. Pudo hacer más en Europa y las lesiones no lo dejaron. A mí me encanta, me parece gracioso, tenía un toque único