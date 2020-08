“Yo sí tengo dignidad”: Florinda Meza contó por qué renunció a su exclusividad de Televisa

Florinda Meza decidió renunciar a su exclusividad y a Televisa (Foto:@twitter@@FlorindaMezaCH)

Florinda Meza fue una figura de Televisa tanto por su trabajo junto a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” como por su labor como actriz y productora, pero la relación entre ambas partes terminó hace más de dos décadas, cuando ella renunció a la empresa y a su exclusividad.

Contrario a otros integrantes de la empresa, que han lamentado perder ese beneficio, fue Florinda quien rechazó recibir un pago mensual aun sin estar activa en Televisa, pues no le parecía adecuado.

“Renuncié a Televisa. No soy el tipo de gente que se va a pasar recibiendo una cantidad sin desquitarla” , contó al programa radiofónico Todo para la Mujer.

“Yo sí tengo dignidad, pudor y honestidad. Entonces (los ejecutivos) lo entendieron muy mal”.

Florinda produjo en la empresa las telenovelas Milagro y magia, La Dueña y Alguna vez tendremos alas. Esa última fue realizada en 1997 y desde entonces Meza no labora con la famosa televisora.

Florinda reveló hace días que a Chespirito le pagaban una "miseria" de exclusividad (Foto: Twitter FlorindaMezaCH)

Ya hace unos días la actriz se había referido al asunto de las exclusividades, al revelar que Gómez Bolaños recibía muy poco dinero.

“El hecho de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores, si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso, entonces estaban subestimando a Roberto, que les había dado todo”, comentó a Ventaneando. “Mi Rober, hasta el último día de su vida creo que nunca ha sido valorado en toda la extensión de la palabra”.

Hace décadas era habitual que la televisora tuviera artistas exclusivos, a los que daba una cantidad monetaria mensual para que no trabajaran en otra empresa. Sin embargo, con el paso de los años y ante sus problemas económicos, la empresa fue suprimiendo esos acuerdos.

Este año, por ejemplo, se supo del conflicto con la actriz Silvia Pinal, quien es poseedora de una exclusividad “vitalicia” (por órdenes de Emilio “EL Tigre” Azcárraga).

Silvia Pinal tiene exclusividad vitalicia (Foto: Cuartoscuro)

Su hijo Luis Enrique reveló en Ventaneando que la actriz llevaba dos meses sin recibir el dinero que le correspondería de sus exclusividades sin que ningún ejecutivo de la empresa los hubiera escuchado, pues al tratar de hablar con ellos solo les daban largas.

En una entrevista con Sale el Sol, Pinal lamentó la situación que está viviendo, sobre todo después de haber luchado por tantas cosas y haber logrado tanto, “pero tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera ¿verdad?”.

Este año también se supo que Cynthia Klitbo perdió su exclusividad después de tres décadas en la empresa.

Cynthia Klitbo trabajó 35 años en Televisa (IG: laklitbocynthia)

“Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa. Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”, comentó en De Primera Mano. “Me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena, y estar desempleados en cuarentena pues de pronto las arcas se terminan”, detalló.

“Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera, y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz y pues no sé qué me depare el mundo afuera”, comentó sobre sus posibilidades.

