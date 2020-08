Ryan Reynolds vendió por USD 610 millones su marca de gin pero le pidió disculpas a su esposa Blake Lively por el acuerdo

Diageo anunció la compra de Davos Brands por 610 millones de dólares. Entre el portafolio de marcas que se incluyen en este acuerdo resalta la etiqueta de ginebra “Aviation American Gin”, de la cual Ryan Reynolds es propietario

El actor Ryan Reynolds, famoso por su papel en las películas de “Deadpool”, vendió su marca de gin premium, Aviation American Gin, al peso pesado de bebidas alcohólicas Diageo por USD 610 millones.

El acuerdo de compra establece que el actor canadiense permanecerá como la cara pública de la marca, recibirá un pago inicial de USD 335 millones y el resto, USD 275 millones, dependerá del desempeño de la compañía en un lapso de diez años.

Reynolds dejó entrever por medio de un correo electrónico enviado a sus amigos que quizás no entendió muy bien el acuerdo y que se precipitó en su decisión. Cuando alguien intenta enviar un correo electrónico al intérprete de 43 años recibe un mensaje de respuesta automática que dice: “Gracias por tu correo electrónico. Actualmente estoy fuera de la oficina, pero seguiré trabajando duro para vender Aviation Gin. Durante bastante tiempo, parece”.

Bromeando sobre la letra pequeña del trato en su correo electrónico, Reynolds escribió: “Acabo de enterarme de lo que es ‘ganar dinero’ ... Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con todos los que les dije que se fueran a la mierda en las últimas 24 horas. Mis abogados simplemente me explicaron cuánto tiempo voy a necesitar para lograr una ‘ganancia’ ... así que ... resulta que no soy tan George Clooney como pensaba”.

La estrella de Hollywood dijo que ya se arrepintió de haber aceptado ese acuerdo, por lo que se disculpó con algunas de las personas que intentaron hacerle ver que la venta era un error, como a su esposa, la actriz Blake Lively. “El punto es que, para los que se enumeran a continuación, lo siento ... y de hecho necesitaré su ayuda en los próximos meses y años. ¡Gracias de antemano!”, continúa el actor en el correo electrónico.

George Clooney (The Grosby Group)

Clooney y su socio Rande Gerber, marido de la ex modelo Cindy Crawford, vendieron su marca de tequila Casamigos a Diageo en 2017 por mil millones de dólares.

Según los términos de este nuevo acuerdo, el segundo actor mejor pago de Hollywood conservará su participación en la propiedad en curso, con el objetivo de hacer crecer esta marca de manera conjunta durante los siguientes años.

“Hace poco más de dos años me convertí en propietario de Aviation Gin porque amo su sabor más que ninguna otra bebida espirituosa (…) Quiero agradecer a Diageo por su increíble equipo de trabajo y pasión. Estamos muy emocionados por la nueva etapa para Aviation Gin”, expresó Reynolds, a través del comunicado emitido por Diageo.

El CEO de Diageo, Ivan Menezes, explicó a través de un comunicado que su compañía busca hacerse un hueco en el negocio de las bebidas más selectas, acostumbrada hasta ahora en moverse en un mercado más económico.

Diageo anunció que la compra de Davos Brands incluye en su cartera la etiqueta de gin “Aviation American Gin”, de la cual Reynolds compró una participación en el año 2018. En la actualidad, la bebida está posicionada como la segunda marca más grande y una de las de mayor crecimiento en el segmento de gin super premium en los Estados Unidos.

Reynolds no es el único actor que ha estado involucrado en la industria de las bebidas alcohólicas. Otros famosos que han participado en el segmento son el ex jugador David Beckham (quien tiene su propio whisky) así como los actores Brian Cranston y Aaron Paul y más recientemente Dwayne Johnson, quien este mismo 2020 lanzó su marca de tequila.

