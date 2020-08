Rose McGowan relató cómo fue violada a los 15 años por el director Alexander Payne, ganador de dos premios Oscar

Rose McGowan acusó al director ganador del Oscar Alexander Payne de violarla cuando tenía 15 años

Rose McGowan acusó al director y guionista ganador de dos premios Oscar, Alexander Payne, de haber abusado sexualmente de ella cuando era una adolescente de 15 años. “Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno blando que dirigiste para Showtime con otro nombre”, aseguró la actriz en el primero de los tuits en los que detalló su acusación.

“Todavía recuerdo tu apartamento de Silver Lake. Después de eso me dejaste en una esquina. Tenía 15 años”, añadió la intérprete, que es una de las voces con más eco en el movimiento #MeToo en contra del abuso sexual en la industria del cine.

En otro tuit, la actriz aseguró que al hacer pública esta historia lo único que busca es un pedido de disculpas. “Solo quiero que reconozcas lo que pasó y que pidas perdón. No quiero destruirte. Esta era yo a los 15”, expresó adjuntando una foto de ella de adolescente.

Horas después, McGowan publicó un nuevo mensaje dando más detalles de la denuncia y de las razones que le han llevado a hacerlo público ahora.

“Durante años, había creído que las relaciones sexuales que tuve con un hombre fueron una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí”, explicó la la actriz conocida por la serie televisiva “Charmed”.

“Hice una prueba para él con 15 años. Después de mi experiencia con él, dejé la actuación por completo hasta que fui ‘descubierta’ con 21 años”, señaló.

“Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta”, afirmó McGowan, quien dijo que por haber estado dentro de “la secta de Hollywood” no se había dado cuenta hasta ahora de que aquello fue un episodio de abuso.

También reconoció que le llevó a años darse cuenta que se había tratado de un abuso. “Incluso me acercaba a este director en los eventos y le preguntaba, con una sonrisa, “¿recuerdas cuando tuviste sexo conmigo a los 15?”. Y me reiría de eso”.

Hasta ahora, Payne, que es conocido por dirigir películas como “Entre copas” y “Los descendientes”, no respondió a las acusaciones de McGowan.

Rose McGowan con periodistas en Nueva York tras la condena a Harvey Weinstein (Reuters)

No es la primera vez que la actriz hace referencia al abuso que sufrió por parte del director, ya se había expresado sobre estos hechos en febrero de 2018 durante una entrevista con el ganador de Pulitzer Ronan Farrow. “Me contaste que antes del incidente con Harvey Weinstein sufriste un abuso por parte de un hombre muy reconocido en Hollywood”, le dijo el periodista. “Sí, y no procesé este hecho hasta... bueno, ya llegaré hacia él”, contestó ella.

“Me llevó a su casa después de conocerme, me mostró una película de porno blando que había hecho para Showtime, usando un nombre distinto por supuesto, y después tuvo sexo conmigo”, recordó en ese momento. “Cuando terminamos me dejó sola en una esquina”.

Durante esa diálogo, McGowan aseguró que se dio cuenta mucho más tarde que se trató de un abuso. “Yo me sentía atraída por él, por lo que siempre lo recordé como una experiencia sexual más... pero dos semanas después de que el artículo sobre Weinstein salió a la luz, procesé que había sido otra cosa”.

La actriz fue una de las primeras estrellas de Hollywood en salir a denunciar a Harvey Weinstein por acoso y abuso sexual, iniciativa que culminó con la condena a 23 años de prisión del productor, a quien un jurado de Nueva York declaró culpable de violación y abuso sexual; A raíz de su denuncia, y de la de otras mujeres como Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Arquette y Anabella Sciorra, entre otras, nació el movimiento Time’s Up en 2017.

Con información de EFE

