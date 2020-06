Machismo y acoso sexual en el cine: las audiciones más humillantes vividas por actrices de Hollywood

Las audiciones más humillantes vividas por actrices de Hollywood

Muchas actrices que sufrieron el acoso de hombres poderosos durante sus comienzos han hablado públicamente de lo imposible que es intentar tener un trabajo sin ser víctima del acoso laboral y del machismo en la industria del cine. Tras la condena pública al productor Harvey Weinstein, quien por años perpetuó todo tipo de delitos sexuales con absoluta impunidad y con la complicidad de todo Hollywood, y el posterior surgimiento de los movimiento #MeToo y “Time’s Up”, fueron muchas las estrellas de renombre como Meryl Streep, Susan Sarandon, Jennifer Lawrence o Megan Fox que se han animado a contar las terribles experiencias que soportaron mientras intentaban conseguir un papel en una película.

Charlize Theron

Charliza Theron reveló que fue acosada por un famoso director de cine de Hollywood

La ganadora del Oscar Charlize Theron habló abiertamente sobre una ocasión en la que un “famoso director de cine” la tocó inapropiadamente después de invitarla a una audición en su casa. Recién llegada a Hollywood, la actriz aceptó pero sin saber la pesadilla que iba a vivir. “Creí que era un poco raro que la audición fuera un sábado por la noche en Los Ángeles, pero pensé que igual era normal. Él llevaba un pijama a lo Hugh Hefner. Entré y me ofreció una bebida, y pensé que todo esto de la interpretación era muy relajado. Pero poco después quedó muy claro cuál era la situación y yo estaba en plan, ‘No va a pasar. ¡Te has topado con la chica equivocada, amigo!‘”, recordó la actriz sudafricana en una entrevista. Theron dijo que se disculpó ante él antes de marcharse, algo que la hizo enfadarse consigo misma. “Me culpo por no decir lo que tenía que haber dicho y por no haber hecho todas esas cosas que queremos creer que haríamos en situaciones así”.

Theron aseguró haber nombrado al director en el pasado. “Yo revelé su nombre, lo dije muchas veces pero no lo saben porque el periodista que hizo la nota tomó la decisión de no escribirlo, y eso demuestra cuan profundo es este problema”, afirmó. Esa historia fue publicada por primera vez hace varios años, antes de que el movimiento #MeToo tomara relevancia. “Extrañamente, cuando se hizo conocido el caso de Harvey Weinstein, por primera vez decidí buscar en Google esta entrevista. Mis declaraciones salían en todos lados, sin embargo, no podías encontrar el nombre de este hombre en ninguna nota, y eso me enojó muchísimo”.

Megan Fox

Megan Fox se retractó de sus dichos contra el director Michael Bay

Hace unos días Megan Fox volvió a ser noticia por un fragmento de una entrevista de 2009 en el programa de Jimmy Kimmel. En él, la actriz confesaba que con 15 años el director Michael Bay la obligó a bailar en bikini y tacones para darle un papel de extra en “Dos policías rebeldes II” en 2003. Años después, revelaba que también había sido obligada a lavar la Ferrari de Bay durante su audición para el rol protagónico en “Transformers”, saga que la llevó a la fama. A pesar de que Fox ha calificado de “pesadilla” trabajar con Bay por su comportamiento tiránico y misógino, al que llegó a comparar con Adolf Hitler, y ha denunciado que la hipersexualización de su famoso personaje terminó destruyendo su carrera, en esta ocasión salió en defensa del realizador. “En ningún momento me desnudé ni nada similar en el casting de ‘Transformers'. Tampoco era menor de edad cuando hice esa prueba y no me obligaron a lavar el coche de nadie de una manera que no estuviera en el guión”, expresó en una publicación en Instagram.

Y añadió: “En lo que respecta a mis experiencias de trabajo directas con Michael Bay y Steven Spielberg (productor de Transformers), les aseguro que nunca fui agredida ni atacada de una manera que se sintiera sexual”.

No obstante, Fox aclaró que sí fue víctima del abuso de poder y del machismo que impera en la industria del cine en Hollywood: “Estas anécdotas específicas fueron intrascendentes en un largo y arduo viaje a lo largo del cual sí que he tenido que soportar algunas experiencias realmente desgarradoras dentro de una industria despiadadamente misógina. Hay muchos nombres que merecen volverse virales en la cultura de cancelación en este momento, pero están guardados bajo llave en los pedazos rotos de mi corazón”, se sinceró.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow fue acosada por Harvey Weinstein en 1995

Gwyneth Paltrow ha sido una de las estrellas de Hollywood que más se involucró en las denuncias públicas contra Harvey Weinstein, que cumple una condena de 23 años de prisión tras ser hallado culpable de varios delitos sexuales. La ganadora del Oscar reveló el desagradable episodio que vivió con Weinstein, quien trató de abusar de ella, y que su novio de entonces, Brad Pitt, casi termina a los golpes con el entonces todopoderoso de Hollywood para defenderla. “Fue extraño… estaba sola en la habitación con él. Fue de la nada. Fui sorprendida. Me quedé en shock”, relató con relación a una reunión en la que quedaron el productor y la actriz para hablar sobre una película. “Era una niña, estaba petrificada. Estaba muy conmocionada por todo y acababa de aceptar hacer dos películas con él”, contó al diario The New York Times. Weinstein le amenazó con hacerle la vida imposible si contaba algo de lo ocurrido. Pero ella, no se quedaría callada y se lo contó todo a su novio: “Se lo dije de inmediato y un día cuando estábamos en la premiere de Hamlet, en Broadway. Harvey estaba ahí y también Brad que se acercó y le dijo: ‘Si la vuelves a hacer sentir incómoda otra vez, te mato’, fue maravilloso”, contó la actriz sobre lo ocurrido aquel día.

Thandie Newton

Thandie Newton fue abusada por un director de casting

La actriz británica Thandie Newton reveló un dramático hecho que marcó su vida para siempre: fue abusada sexualmente por un cineasta al empezar su carrera en la actuación. “El director, en la audición, tenía una cámara grabando mi falda y me pidió que me tocara los pechos mientras pensaba en cómo me hacía el amor un hombre en una escena. Pensé que era un poco raro, pero había hecho cosas raras antes y había una directora de casting en la habitación”, declaró en la revista W. Años después descubrió que el cineasta había enseñado esa grabación en un juego de póker a sus amigos en su casa, y un productor le confesó en el festival de Cannes que lo había visto.“Fui tan ingenua cuando empecé, y me di cuenta que debemos preparar a nuestros hijos para este tipo de cosas”, puntualizó la protagonista de “Westworld”, quien hoy en día es madre de dos hijas.

Susan Sarandon

Susan Sarandon es activista del movimiento #MeToo

En el año 2012, la activista y veterana actriz ofreció una entrevista a la revista Elle en la que reveló lo que le había ocurrido con un director de casting durante sus primeros pasos en el cine. “Fue una experiencia desagradable. Fui a una habitación y él prácticamente me tiró encima de la mesa. Yo acababa de llegar a Nueva York. No me lo pensé ni por un segundo. Estaba harta”.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence (Shutterstock)

Antes de triunfar en Hollywood y llevarse un Oscar, Jennifer Lawrence fue humillada durante una audición. “Los productores de una película me pidieron que perdiese siete kilos en dos semanas. La productora me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres, más delgadas y también desnudas, y me dijo que tenía que utilizar las fotos de aquella sesión como inspiración para mi dieta. Cuando me quejé al productor, me contestó que no sabía por qué todos pensaban que estaba gorda si para él estaba ‘perfectamente cogible'”. Tras ese episodio, desveló, pasó a ser considerada una actriz “difícil” para los estudios.

Chloë Sevigny

Chloe Sevigny habló de las "situaciones espeluznantes" que vivió y padeció en el pasado, al realizar distintas pruebas de castings y aduciones para papeles (AP)

La actriz habló públicamente sobre el acoso que sufrió en varias audiciones por parte de tres directores conocidos. Sevigny explicó exactamente cómo fueron estos momentos: “He tenido la típica conversación de ‘¿Qué haces después de esto?’; también la de ‘¿Quieres ir de compras, probarte ropa, y jugar juntos en el probador?’”. Por si fuera poco, otro le espetó: “Deberías enseñar más tu cuerpo. No deberías esperar a ser tan mayor como esas actrices, deberías desnudarte ya”. Obviamente, Sevigny se negó y, como consecuencia, nunca consiguió esos papeles.

Alison Brie

Alison Brie

Durante la promoción de la serie GLOW, Alison Brie denunció que durante las audiciones las actrices siguen soportando comportamientos tan sexistas como en los años ochenta. “Cuando estaba empezando, fui a una prueba que consistía en leer tres líneas para un episodio de ‘Entourage’ y tenía que ir en bikini. O con shorts muy cortos. Y me dijeron ‘Bueno, ¿ahora puedes quitarte el top?”, relató la actriz a la revista Entertainment Weekly. Para Brie nada ha cambiado en las dinámicas de contratación en la meca del cine durante las últimas décadas.

Emmy Rossum

Emmy Rossum (Reuters)

La actriz de “Shameless” sufrió un episodio parecido al de Alison Brie. En 2016, su agente la llamó para decirle que podría conseguir un papel en una gran producción si iba en bikini a ver al director de la película en cuestión. “Me dijo, ‘Me avergüenza llamarte para esto, pero hay una gran película y quieren ofrecértela. Adoran tu trabajo en la serie, pero el director quiere que vayas a su oficina en bikini. No hay audición, eso es todo lo que tienes que hacer”, desveló en una mesa redonda de actrices en The Hollywood Reporter. Antes de ir, la actriz quiso leer el guión para comprobar que su personaje iba en alguna escena vestida de esa forma pero no era así. “Ni siquiera fui a la audición, o a lo que quiera que fuese eso. Había escuchado anécdotas de ese tipo, pero cuando me pasó a mí me impactó y por un segundo pensé: ‘Si la película es lo suficientemente buena, ¿debería hacerlo?’. No, estás loca”. Rossum confesó que el director quería saber si estaba gorda “Fue como, ‘Nos encanta tu trabajo, pero queremos verte el culo’. ¿Me estás tomando el pelo?”, añadió.

Meryl Streep

Meryl Streep(AP)

Hasta la actriz más premiada del séptimo arte ha tenido que enfrentarse al sexismo y los malos tratos de los productores de cine. A los 27 años Meryl Streep todavía era una desconocida cuando acudió a un casting con el mítico productor Dino De Laurentiis para la remake de “King Kong” de 1976. En la audición De Laurentiis hizo comentarios en italiano sobre lo fea que era Streep, quien sabía el idioma y entendió a la perfección lo que estaba hablando sobre ella. “Siento que creas que soy demasiado fea pero esa es solo tu opinión... me voy a buscar una más amable”, le contestó la que después se convertiría en una leyenda del cine.

Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal

La hermana de Jake Gyllenhaal también forma parte de la lista de actrices que fueron cosificadas al comienzo de su trayectoria en Hollywood. “Recuerdo que fui a una audición para una película muy mala de vampiros y me dijeron que mi vestido no era lo suficientemente atractivo. Mi agente de la época me sugirió que me arriesgara con algo más sexy así que me puse pantalones de cuero, un top ajustado de leopardo y volví a hacer el casting, pero tampoco conseguí el papel. Me dijeron que no era lo suficientemente sexy”, explicó en The Hollywood Reporter.

