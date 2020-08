Consuelo Duval reveló cómo sufrió con una cirugía plástica que le hicieron mal por “falta de piel”

Consuelo Duval contó su mala experiencia de una cirugía plástica (Foto: Instagram@consueloduval)

La actriz Consuelo Duval habló acerca de no quererse a sí misma y de las consecuencias de tomar decisiones con base en eso.

El pasado jueves, la conductora de “Netas Divinas” habló en su programa acerca de la fallida operación a la que se sometió por no haber estado conforme con su cuerpo. Duval comentó que después de sus embarazos, decidió someterse a una cirugía de aumento de senos y a una abdominoplastia.

“Me vi en una posición agachada y me vi la panza. Y dije: ‘No, ¡opérame ya!’. Pero me operaron de la rechingada. Me dejaron una cicatriz, yo creo que se les acabó la piel”, dijo la actriz de su reconstrucción de abdomen.

Aunado a esto, el aumento de senos también le salió mal, esto debido a que le pusieron implantes mucho más grandes de lo que a ella le hubiera gustado. De acuerdo con Duval, ella cometió un gran error al dejar que los doctores estuvieran a cargo de lo que haría con su cuerpo.

La actriz dijo que vivió con la vergüenza de su error (Foto: Instagram@consueloduval)

“Yo nunca vi qué tamaño de prótesis iba a tener, y de repente yo ya tenía [senos muy grandes] Yo le dije [al cirujano], ‘Tú encárgate de ponerme muy bonita’, y muy mal porque se encargó de dejarme en las manos de su asistente y se les acabó la piel”, narró la actriz.

Duval describió que la cicatriz que le dejó el asistente del médico quedó sobresaliente y muy evidente del mal trabajo. Toda esta experiencia le resultó mucho peor, debido a que las heridas que le dejó la operación era un recordatorio del gran error que cometió.

“No cerraba la herida[...] dos meses estuve agachada. Y a lo que tuve que acostumbrarme fue al nuevo cuerpo cicatrizado. Estaban ahí las cicatrices recordándome que era una pendeja porque no había tenido cuidado [...] La cicatriz quedó: sale del traje de baño y vuelve a entrar”, dijo.

A esto, su compañera Natalia Téllez bromeó que probablemente era la firma del doctor, comparándola con una muñeca, a las cuales les ponen firmas para que no se pierdan.

Duval dio una lección de amor propio (Foto: Instagram@consueloduval)

“Ya lo pensé bien: traigo en mi cuerpo la firma del doctor”, contestó la comediante entre risas.

La actriz en un momento de contestar la pregunta de sus seguidoras acerca de cómo ha conseguido quererse más dio un consejo muy simple, pero que al parecer le ha funcionado muy bien.

“[Recomiendo] que te pares en un espejo, que te mires, que te sobes y que te des las gracias. Que dejes de maltratarte, porque eso pasa mucho de: ‘Ay, tengo pelos aquí, ay no sé qué’”, aconsejó.

Duval entonces reflexionó en lo que alguien alguna vez le dijo acerca de las marcas que el embarazo deja en el cuerpo de las personas que han dado a luz.

Ahora la actriz se enorgullece de sus estrías (Foto: Instagram@consueloduval)

“Alguien me dijo que las estrías que odiaba yo, me dijo: ‘ese es tu monumento a la maternidad, ¿por qué te choca?’. Uff, ahora lo que más presumo en la vida, y les juro por Dios que me vale madres, son mis estrías”, aseveró.

Precisamente hace unos días, la actriz fue tendencia, pues se difundieron unas unas fotografías en donde presuntamente aparecía desnuda. No obstante cuestionó a quienes afirmaron que era ella, que en dónde estaban estas características marcas en su piel.

Sin embargo, sí admitió que la celulitis es una parte de su cuerpo que no ha aceptado al 100 por ciento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

No era Consuelo Duval en la playa nudista, pero los memes no dejaron pasar la ocasión

Supuestas fotos de Consuelo Duval en playa nudista se convierten en tendencia

Con humor, Consuelo Duval aclaró el tema de las fotos en playa nudista

Consuelo Duval, Verónica Castro y otras estrellas que dijeron adiós a Televisa y volvieron