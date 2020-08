La foto de Michelle Pfeiffer al natural y en traje de baño que cautivó a sus seguidores

Michelle Pfeiffer se mostró al natural en Instagram (AFP)

Regresó triunfalmente a Hollywood en 2017 después de tomarse un descanso para criar a sus hijos. Pero Michelle Pfeiffer encontró su carrera como actriz en suspenso nuevamente debido a la pandemia de COVID-19 que ha diezmado la producción de películas y televisión. Sin embargo, la actriz, de 62 años, claramente está disfrutando del verano en California y compartió una selfie en traje de baño en su Instagram mientras tomaba algunos rayos en su casa de Los Ángeles el domingo.

Sin aplicar filtros en la fotografía, la estrella de Hollywood subió a la red social imagen suya en la que presume de belleza al natural. Pfeiffer mostró algo de piel y un pequeño escote en la toma. Con un traje negro de una pieza, la actriz se dejó ver a cara lavada y recibió todo tipo de halagos de sus seguidores.

La última foto de Michelle Pfeiffer en Instagram

No es la primera vez que la actriz se muestra sin trucos tecnológicos. En pocas horas, el posteo logró más de 100.000 “Me Gusta”, y en los comentarios, los seguidores de Pfeiffer destacaron su belleza al natural y aplaudieron que se mostrara tal y como es.

La actriz suele preferir looks muy sencillos, maquillaje discreto, y fotos con altas dosis de naturalidad, instantáneas que no abundan en la era de Instagram, donde los retoques y los programas de edición están a la orden del día.

Otras de las fotos de Michelle Pfeiffer sin maquillaje

Pfeiffer consiguió su gran oportunidad a principios de la década de 1980 con los papeles principales femeninos en “Grease 2″ y “Scarface”. Luego protagonizó una serie de éxitos que incluyen “The Witches Of Eastwick”, “Batman Returns”, “Frankie y Johnny”, “The Age Of Innocence”, y “Un día Inovidables”, entre otras.

En 1993, se casó con el escritor y productor David E. Kelley y tomó una pausa para concentrarse en criar a sus dos hijos. La nativa de California regresó al cine en 2017 con papeles en “Mother!” y “Asesinato en el Orient Express”. Cimentó su regreso con “Ant-Man And The Wasp” en 2018, seguido de “Avengers: Endgame” y “Maleficent: Mistress Of Evil” en 2019 junto a Angelia Jolie.

David E. Kelley y Michelle Pfeiffer (Reuters) en los últimos Globos de Oro

El año pasado, apareció en la edición del 25 aniversario de la revista InStyle. En un ensayo escrito por ella misma, Pefeiffer explicó que todavía encuentra la fama ‘desafiante’ y escribió: “Honestamente, no estoy segura de que sea algo en lo que alguien se haya acostumbrado, porque no es normal”.

Regresó a trabajar como actriz, dijo, porque se dio cuenta de que ‘el síndrome del nido vacío me iba a afectar bastante’. ‘Sabía que tenía que poner las cosas en marcha de nuevo. Ahora nunca he estado más ocupada ‘’, dijo. “Pero todo se siente un poco más fácil porque a medida que envejece, más aprende a establecer prioridades”.

Michelle Pfeiffer (The Grosby Group)

Durante la promoción de su última película, “Maléfica: maestra del mal”, Pfeiffer reveló que ella también fue víctima de acoso sexual en Hollywood y explicó por qué tardó tanto en contarlo.

En una entrevista concedida a The Sunday Times, Pfeiffer confesó que no asumió que había sufrido acoso hasta años después de que pasara, ya que por aquella época era habitual que las actrices se enfrentaran a estas situaciones. Por eso solo después de que estallara el #MeToo tomó conciencia de lo que le había ocurrido.

Pfeiffer relató que hubo “un incidente” muy desagradable en su carrera. “No voy a compartirlo, pero miro hacia atrás y me estremezco”, aseguró la conocida actriz, quien ha querido destacó que, “aunque fue un episodio incómodo e inapropiado”, decidió meterlo en un cajón. “Tenía 20 años y estaba implicado un alto cargo de Hollywood”, contó.

“Al principio pensé que yo no había tenido esas experiencias, pero poco a poco mi percepción cambió hasta que entendí que sí, que yo también fui víctima de acoso sexual”, relata la actriz, que reconoce que durante mucho tiempo se culpó a sí misma por las situaciones que vivió.

“Lo pienso ahora y me repugna. Supongo que por eso guardé este recuerdo en un cajón tanto tiempo. “Para las mujeres de mi edad y de mi generación ha sido muy difícil encontrar nuestra propia voz. Hubo un tiempo en el que no se nos tomaba en serio y que parecía que teníamos que pedir permiso para hablar”, sentenció.

