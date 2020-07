Las sórdidas revelaciones de la hermana de Amber Heard: Johnny Depp inhalaba cocaína con un tampón

El actor Johnny Depp en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, 23 julio 2020. REUTERS/Hannah McKay

Whitney Henríquez, de 31 años, quien es hermana de la actriz Amber Heard, testificó en el Tribunal Superior de Londres y narró varios episodios de violencia que presuntamente presenció cuando vivió en el mismo edificio lujoso de Los Ángeles que la pareja en 2016.

En una de las intervenciones explicó cómo Johnny Depp la empujó en las escaleras mientras golpeaba a la actriz varias veces en la cabeza con rabia.

Según su versión, en un principio Amber respondió el golpe de Depp diciéndole: “no golpees a mi hermana. No vi exactamente cómo Amber lo golpeó, pero no pareció fuerte. Ella solo estaba tratando de protegerme y creo que probablemente evitó que él me empujara por las escaleras”.

La pelea fue detonada después de que la actriz afirmara que Depp la había estado engañando con una mujer llamada Rochelle Hathaway.

La actriz Amber Heard a su llegada a la corte en Londres este jueves 23 de julio Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Whitney vivía a dos puertas de Depp y Amber, en el último piso del lujoso edificio Eastern Columbia en el centro de Los Ángeles. Pero fue expulsada del apartamento de Depp, donde no pagaba alquiler después de fue acusada por el actor de vender fotos de la boda de ambos actores.

Henríquez compareció ante el tribunal para testificar en la demanda de Depp contra un tabloide que acusó al actor de “Piratas del Caribe” de agredir físicamente de Heard durante su matrimonio, que terminó en divorcio en 2017.

Entre otros reveladores detalles Whitney describió que el actor solía esnifar cocaína con un tampón, que fue mostrado en una fotografía donde aparecían cuatro líneas de la droga, alcohol y pastillas en una mesa.

La imagen también presentaba tabaco y un CD de Keith Richards, y fue tomada la tarde en que se suponía que el actor estaba filmando un documental sobre la leyenda de los Rolling Stones.

La fotografía descrita por la hermana de la actriz que muestra un dispositivo azul de plástico en el entro de la mesa, lo que supuestamente sería un aplicador de tampón Foto: REUTERS

No quería que Amber trabajara

En una declaración escrita de testigos en el caso de difamación de Depp, Henríquez dijo que cuando conoció a la estrella cinematográfica, él parecía “muy dulce y agradable”.

Henríquez también dijo que la relación de su hermana con el actor fue “tumultuosa desde el principio”.

Mientras vivía con la pareja entre 2014 y 2015, Henríquez dijo que a Depp no le gustaba que Heard trabajara y “esto empeoró cuánto más tiempo estuvieron juntos”. Ella agregó: “Ambos me contaron sobre peleas que comenzaron cuando ella comenzaba a filmar películas”.

En una ocasión, Henríquez habló con Depp sobre esto y él supuestamente respondió: “No sé por qué ella incluso tiene que trabajar. Yo me ocuparé de ella, te cuidaré a ti y a tus padres”.

Whitney Heard, hermana de Amber, a su salida de la corte este jueves 23 de julio Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Whitney le dijo al Tribunal Superior que recordaba haber pensado “cuán loco era que él se ofreciera a pagar por todos nosotros para que ella pudiera dejar de trabajar”, y agregó: “También recuerdo haberles hablado a ambos sobre una pelea que tuvieron sobre el hecho de que ella no aceptaría la tarjeta de crédito que él quería darle”.

Explicó que él solía decir que quería “cuidar a su chica”, pero que ella quería seguir trabajando y tener su propio capital. “Amber es realmente independiente y orgullosa de eso”, dijo.

También señaló a Depp de ser “increíblemente celoso y posesivo”, además que Amber fue amenazada por relacionarse con sus antiguos compañeros y coprotagonistas, “tanto hombres como mujeres”.

Heard ha acusado a Depp de abuso verbal y físico a lo largo de su relación: supuestamente golpearla, abofetearla, patearla, golpearla y estrangularla, así como mostrar un “comportamiento extremadamente controlador e intimidante”. Sin embargo, Depp dice que no fue violento con Heard, alegando que fue ella quien fue violenta con él.

