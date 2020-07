La desaforada noche de Kanye West donde insultó a Kim Kardashian y comparó a Kris Jenner con Kim Jong-un

El rapero Kanye West en su primer mitin de su candidatura presidencial en North Charleston, Carolina del Sur, el pasado domingo. Ese día reveló que Kim Kardashian intentó abortar (Reuters)

Parecen ser días de descontrol emocional para Kanye West. Hace horas reveló ante una gran multitud que habían pensado junto a su esposa Kim Kardashian abortar a uno de sus hijos. Fue el pasado domingo, cuando en un discurso lleno de blancos en su lógica, alarmó a su propia familia que pensó que algo no estaba bien en su salud mental, e incluso pensó en encerrarlo para que recibiera tratamiento psiquiátrico. Ocurrió durante el acto de lanzamiento para competir por llegar a la Casa Blanca.

Anoche, en otro frenético rapto de redes sociales, West -de 43 años- descargó una catarata de conceptos en su perfil de Twitter que es seguido por 30 millones de usuarios. En ellos contó intimidades de su pareja, su familia y otra serie de ideas inconexas que volvieron a poner sobre el escenario su salud mental. La crisis en su matrimonio está en evidencia y su relación con Kardashian tambalea.

El cantante acusó a su esposa de intentar encerrarlo y luego de ser una “supremacista blanca”. Un límite para cualquiera. “Kris (Jenner, su suegra) y Kim emitieron un comunicado sin mi aprobación... eso no es lo que una esposa debería hacer. La supremacía blanca”. Pero siguió. También dijo que había intentado separarse de la mediática modelo y conductora cuando en noviembre de 2018 la mujer conoció al rapero Meek Mill en un hotel.

“He tratado de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en el Waldorf por ‘reforma carcelaria'. Tengo 200 más. Este es mi tuit de la dama de la noche... Kris Jong-un. Pequeña bebé, mi rapero favorito, pero no hará una canción conmigo”, dijo de forma inconexa y comparando a su suegra con el dictador norcoreano Kim Jong-un. “Respeto a Meek. Ese es mi perro. Kim fue desubicada. Valgo 5 mil millones de dólares y más que eso por medio de Cristo. Pero ninguno de ustedes escuchó a MJ (Michael Jackson), ¿y ahora ustedes le creen a ellos?”, continuó para concluir con otro tuit más tranquilo: “Dice su futuro presidente”.

Después de unos minutos, West borró todos los mensajes salvo el último, con lo que parecería confirmar que continuará con su intención de competir por la presidencia de los Estados Unidos.

El lunes por la noche, en otro arranque frenético de escritura, había acusado a su esposa de querer hospitalizarlo. “Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero en el mensaje que ya fue borrado de su red social, pero rescatado por usuarios que se sorprendieron con las palabras del intérprete.

También escribió “todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí”. Esa película de terror narra la historia de un joven afroamericano que visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental. Pero no fueron esos los únicos tuits extraños del intérprete que lo convirtieron en tendencia en la red social.

“Si termino encerrado como Mandela... ustedes sabrán por qué”, comentó sobre las intenciones de su esposa.

Los días previos

West protagonizó este domingo su primer (y explosivo) acto de campaña tras anunciar su candidatura a la Presidencia de EEUU, un peculiar mitin en Carolina del Sur en el que propuso premiar con un millón de dólares a quienes tengan un bebé y generó polémica con unos comentarios sobre la esclavitud.

West, cuyo anuncio de que se presentaría a las elecciones de noviembre provocó este mes una gran conjetura sobre si simplemente buscaba publicidad o incluso favorecer las opciones de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, estrenó su incipiente campaña en la localidad de North Charleston.

Vestido con un chaleco antibalas con la palabra “seguridad” escrita delante, el rapero dio un discurso inconexo ante cientos de personas, que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por COVID-19. Preguntado desde la audiencia sobre el aborto, West se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa, Kim Kardashian, se quedó encinta. “Casi maté a mi hija”, dijo.

El rapero precisó que cree que el aborto debe ser legal, pero propuso algo llamado “aumento máximo”, que consistiría en dar “un millón de dólares o algo así” a las mujeres que tuvieran un bebé para disuadirlas de interrumpir su embarazo. West también provocó controversia al afirmar que la célebre abolicionista afroamericana Harriet Tubman, que en el siglo XIX participó en una red clandestina para sacar del sur de EEUU a decenas de negros, “en realidad nunca liberó a los esclavos” sino que “hizo que fueran a trabajar para otra gente blanca”.

Una usuaria afroamericana de Twitter, identificada como Toe Knee, capturó ese momento en video desde el mitin y escribió: “Kanye dijo esto y me fui inmediatamente. Vine a reírme un poco y lo conseguí. Pero cuando empezó a faltar al respeto, para mí se acabó”. El ganador de 21 Grammys se pronunció además en contra de un mayor control de armas al afirmar que “disparar pistolas es divertido” y que si la gente dejara de tener armas otros países podrían invadir EEUU y “esclavizar” a su población.

La respuesta de Kim Kardashian

“Kim está sorprendida de que Kanye haya hablado de North en el mitin”, reveló una fuente a la revista People. “Ella está furiosa porque él compartió algo sumamente privado”. Y agregó que la principal preocupación de la empresaria es la manera en que las revelaciones de su esposo sobre su vida privada pueden afectar a sus cuatro hijos: North (7), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (1). “Ella ama a sus hijos tremendamente y quiere protegerlos”, añadió el informante. “Su cosa favorita en el mundo es ser madre”.

La revista People además afirma que la pareja está en crisis debido al comportamiento de West. “Las cosas se han desmoronado significativamente entre los dos, y sucedió repentinamente”, señaló la publicación en un articulo este lunes.

El músico de 43 años sufre de un trastorno bipolar. El último episodio relacionado tuvo lugar en 2016, cuando fue internado por una “emergencia psiquiátrica” que lo obligó a cancelar una gira mundial.

De acuerdo al sitio TMZ, la revelación personal del músico conmocionó al famoso clan familiar estadounidense y creen que necesita de forma urgente ayuda profesional. Están convencidos que el accionar errático del rapero se debe a un nuevo episodio bipolar. A su vez, están molestos por que el artista se está convirtiendo en una “distracción para lo que es una elección muy importante” en el país.

¿Divorcio en puerta?

La vida marital de Kanye West pudo haber llegado a su fin con el acto inicial de su campaña presidencial, pues según rumores, su matrimonio con la modelo Kim Kardashian podría encontrarse en la tabla floja luego de que rapero confesó que su esposa intentó internarlo en un psiquiátrico por registrar su partido político, BDY, ante la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos.

Otro punto importante es que él hizo público que Kim tenía en mente abortar a la primera hija de la pareja, North, por lo que la modelo sintió que West la exhibió en su intento de validar su postura política sobre el aborto.

Kanye se había visto fuertemente afectado luego de que diversas casas encuestadoras catalogaran que su campaña no podría ganar más que el dos por ciento de los votos en todo el periodo. Aún así, anunció que no se cancelaría, sino que se mantendría en la competencia y organizó su primer mitin político.

