Sylvia Pasquel mostró foto inédita de Viridiana Alatriste

La familia de Silvia Pinal sufrió la pérdida de Viridiana Alatriste en 1982 (Foto: Instagram@silviapinalmx)

Hace 38 años el mundo del entretenimiento se conmocionó, pues una de las familias más afamadas del espectáculo nacional había sufrido una gran tragedia. Se trata de la dinastía Pinal, quien vivió una pérdida inesperada con el fallecimiento de Viridiana Alatriste, la segunda hija de la llamada ‘última diva del cine de oro en México’, quien falleció a los 19 años en un accidente de tránsito cuando iba manejando su vehículo por las calles de la Ciudad de México.

Este domingo, Sylvia Pasquel compartió con sus seguidores de Instagram uno de sus recuerdos más preciados a través de una fotografía en la que se aprecia a la familia sentada a la mesa, en la imagen aparece la actriz junto con su madre, Silvia Pinal, al pie de la mesa donde comen sus hijos Viridiana Alatriste, Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

La nostálgica estampa fue captada poco tiempo antes de la tragedia en la que la joven actriz perdió la vida cuando recién comenzaba su carrera en la televisión en el programa de comedia ¡Cachún-cachún-ra-ra!, y hacía sus pininos en el melodrama con un personaje en Mañana es primavera, telenovela en la que su participación quedó inconclusa.

Viridiana Alatriste siguió desde los 13 años los pasos en la actuación de su hermana mayor y su madre (Foto: Instagram @SylviaPasquelOficial)

“Los momentos más hermosos de mi vida han sido al lado de mi familia. No saben lo feliz que me pone ver esta fotografía y recordar esas cenas llenas de risas, amor y diversión. ¡Siempre están conmigo, los amo con todo el corazón!” , escribió la primera actriz y también la hija mayor de Silvia Pinal al pie de la imagen que compartió con sus 283,000 seguidores.

De inmediato su público comentó con halagos la emotiva imagen y la belleza de la joven que vio truncada su vida en 1982, y quien desde muy temprana edad decidió seguir los pasos de su madre y su hermana mayor en el medio de la actuación.

“Hermosa foto con toda la familia”, “¡Familia de talento! Las admiro”, “Hermosa familia, todas bellísimas”, “Qué hermosa foto @sylviapasqueloficial gracias por mostrarnos una parte tan personal de ustedes”, “¡Viridiana tan hermosa! Qué bonita foto, saludos y bendiciones, estos son los recuerdos que perdurarán en nuestras memorias y en el corazón, qué padrísima foto, qué bellos recuerdos, que sin duda todos disfrutamos al verlos en la serie y en estas fotos, ¡que vivan los Pinal!”, “Que hermosa familia, Dios los bendiga @sylviapasqueloficial todas las noches oro por usted y su familia”, “Qué hermosa foto, gracias por compartirla. Un día estarán todos juntos para no separarse jamás”, fueron algunos mensajes que llenaron la caja de comentarios.

La foto inédita que muestra a Viridiana Alatriste en un momento familiar (Foto: Instagram @SylviaPasquelOficial)

En varias entrevistas, la matriarca de la familia ha declarado lo difícil que para ella sigue siendo asimilar la muerte de su hija a tan temprana edad. “La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual ”, declaró Silvia Pinal en una entrevista reciente.

Apenas en abril de este año, Pasquel concedió una entrevista al conductor Jorge ‘El burro’ Van Rankin para el programa Hoy, donde narró cómo se enteró de la muerte de su hermana. “Hubo una parte como premonitoria, unos días antes yo estaba con mucha ansiedad de verla, ella iba a terminar una obra de teatro que se llamaba Tartufo. Un fotógrafo español que se llamaba Julio Vizuete estaba aquí en México, entonces yo le dije ‘¿sabes qué? me quiero apurar con las fotos porque quiero ir a ver a Viri que termina hoy en el teatro’”, recordó.

La segunda hija de Silvia Pinal participaba en la telenovela 'Mañana es primavera' cuando sufrió su tráfico accidente (Foto: Instagram @silvia.pinal.h)

Esa misma noche, Sylvia no pudo dormir por el remordimiento que le causó no haber ido a ver a su hermana a su función final. “A las 6:30 de la mañana suena el teléfono, contesto y era una amiga y me dice, ‘fíjate que venimos subiendo y está el coche de tu hermana aquí, como que tuvo un accidente, yo creo que estaría bien que te vinieras para acá’. ‘¿Está muerta Viri?’ y me dice ‘sí’. Tenía yo un cochecito pequeño, me iba yo matando, llegué al lugar de los hechos, yo tuve que reconocer el cadáver ”, recordó con tristeza.

Viridiana Alatriste nació el 17 de enero de 1963, fruto del entonces matrimonio de Silvia Pinal con el productor de cine Gustavo Alatriste. A la edad de 13 años siguió los pasos de su mamá en la puesta en escena “Annie es un tiro”. Conforme fue creciendo, se convirtió en una bella joven y muchos aseguraban que era la más hermosa de la dinastía Pinal. El 25 de octubre de 1982, la familia vivió uno de los momentos más duros de toda su vida. A la edad de 19 años Viridiana Alatriste murió en un accidente automovilístico.

