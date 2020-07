El actor Jorge Reynoso fue detenido en Texas por presuntamente agredir a un menor de edad

El actor mexicano, Jorge Reynoso, volvió a ser detenido en Edinburg, Texas, en Estados Unidos (Foto: Twitter)

El actor mexicano, Jorge Reynoso, volvió a ser detenido en Edinburg, Texas, en Estados Unidos, por presuntamente agredir a un menor de edad. Ésta es la segunda ocasión que el histrión es arrestado en la Unión Americana, ya que el año pasado fue ingresado a la cárcel acusado de un delito similar.

De acuerdo con Univisión, Reynoso fue detenido durante la tarde del pasado 17 de julio de este año y se le fijó una fianza de USD 30,000.

En la ficha de captura publicada por el programa Despierta América en su cuenta de Instagram, se informó que el actor Félix Jorge Martínez Reynoso fue arrestado ayer por el cargo de agresión sexual en contra de un menor de edad.

Ésta es la segunda ocasión que el actor es detenido en el país estadounidense por un cargo similar, ya que en agosto del 2019 fue capturado por el delito de indecencia contra un menor de edad, catalogado como felonía de segundo grado.

Fue arrestado ayer por el cargo de agresión sexual en contra de un menor de edad. (Foto: Instagram de Despierta América)

En aquella ocasión se explicó que la agresión ocurrió contra la menor de edad el 5 de agosto del 2006, cuando la entonces menor de edad y su madre se preparaban para acudir a una boda. Los documentos oficiales mencionan que Reynosa hizo tocamientos en las partes íntimas de la menor.

La menor reveló que Reynoso es su padrastro y que los hechos ocurrieron dentro de su hogar.

Ante la acusación, un juez fijó una fianza de 250.000 dólares y le ordenó portar un grillete electrónico, así como entregar a las autoridades su pasaporte, mientras se realizaron las investigaciones.

Según información de Telemundo 40, el actor fue arrestado la mañana del martes 27 de agosto del 2019. Su defensa convenció al juez de que su cliente no representaba un peligro para la sociedad ni tenía intenciones de huir, por lo que lograron reducir la fianza inicial, de medio millón de dólares.

El actor salió en libertad días después de que fue acusado y envío un mensaje a los medios de comunicación para explicar lo ocurrido.

“Que tal amigos, soy Jorge Reynoso, vengo saliendo de la prisión en Texas, donde he vivido por más de 15 años. Quiero comentarles que estaba en la ciudad de Monterrey la semana pasada y me llamaron para decirme que había algo grave en mi contra: que había una orden de presentación, aquí le dicen orden de arresto”, declaró.

"Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien, ya hasta me estaban esperando. Así como llegué así me voy, un poco más sucio, un poco más barbón, pero agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con autoridades de los Estados Unidos, con esta prisión que me trataron muy bien, es una prisión muy fuerte, pero miren estoy saliendo para arreglar el asunto", compartió en el video.

Jorge nació el 23 de mayo de 1957 en Aguascalientes y además de histrión, es escritor. (Foto: Twitter)

"Con todo mi cariño les agradezco porque sé que han llamado, y han llamado, y han llamado, aquí los mismos internos se enteraron y están apoyándome en una situación porque me conocen, pero ya veré después algunos detalles de la situación. Les agradezco de todo corazón, les mando un beso muy grande", finaliza el actor.

En el video el actor no da detalles sobre la menor y mucho menos dice el por qué lo estaban buscando.

Jorge nació el 23 de mayo de 1957 en Aguascalientes y además de histrión, es escritor.

Pertenece a una familia de artistas mexicanos, ya que su hermano es Sergio Reynoso, un reconocido actor de telenovelas en Televisa como La tempestad, El talismán, Rosario y Mar de amor; además es hijo de David Reynoso, otro reconocido actor y locutor.

Participó en las películas Un Mojado Encabronado, Dos Plebes, Chavos Banda y Bosque de Muerte.

En los Los Hijos de Sánchez debutó como actor, al lado de Anthony Quinn y la actriz Katy Jurado.

En varias entrevistas confesó que alcanzar la fama no fue tan sencillo, ya que su padre, David Reynoso, era un reconocido actor de películas en México, como Viento Negro, El Mal, El muro del silencio y Nazarín.

