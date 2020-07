Lorenzo Méndez retó a quienes no creen que él y “Chiquis” Rivera tengan COVID-19

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez están contagiados de coronavirus (IG: lorenzomendez7)

Además de compartir un mensaje positivo, luego de resultar contagiado de COVID-19, el cantante Lorenzo Méndez también lanzó un reto a quienes no creen que él y su esposa, “Chiquis” Rivera, tengan el virus.

Hace unos días se supo que la famosa pareja, recién reconciliada, había dado positivo a la prueba de COVID-19 y desde entonces Chiquis ha compartido con sus seguidores de Instagram detalles de su salud.

A su vez, Lorenzo Méndez, ha compartido algunos mensajes relacionados con su estado físico.

Subió a su cuenta de Instagram una foto que acompañó con el mensaje: ”Aunque salí positivo... Sigo positivo y agradecido con Dios y la vida. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno #covid19 #coronavirus”.

Y en sus historias de Instagram respondió a la gente que ha cuestionado la veracidad de su historia, pues dejó ver que ha recibido comentarios de personas que no creen que él y Chiquis realmente estén contagiados.

“El wey que no crea que mi esposa y yo estamos contagiados del covid, que venga que le demos un abrazo y beso a ver si no se contagia”.

Por ahora la que ha dado más detalles de cómo se encuentra es "Chiquis" Rivera, quien declaró que perdió el sentido del gusto, por lo que no puede disfrutar ningún tipo de alimento.

“Todavía no puedo probar nada. Ayer tuve un dolor de cabeza horrible, casi todo el día, hoy igual. Me duele el cuerpo, las rodillas y se me soltó el estómago.. les dije que les iba a dejar saber cómo estoy”, comentó la hija de la fallecida Jenni Rivera en Instastories el sábado.

“Cuando me estaba bañando como que sentía raro, no sentía el agua que me tocara la piel. Eso es lo más frustrante”, añadió Janney Marín (su verdadero nombre).

La cantante lamentó que no pueda disfrutar de los alimentos y que tampoco pueda ejercitarse, pero dentro de todo- al igual que su esposo- envió un mensaje positivo.

“Tenemos vida y hay que darle gracias a Dios, que esto va a pasar, que este virus no puede conmigo, Dios es grande, soy hija de Dios”.

Su reciente estado contrasta un poco con el que mostraba poco después de anunciar su diagnóstico. “Yo la verdad me he sentido muy bien, sí me he sentido un poquito cansada, pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara, pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, sólo me siento un poquito rara, no me saben mucho las cosas, pero estoy bien”, comentó en una transmisión en vivo vía Instagram.

“Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada”, relató al siguiente día. Si subo las escaleras, que ustedes saben que hago ejercicio casi todos los días, sí me canso, se me va un poquito el aire”.

Reconciliación

Lorenzo Méndez y Chiquis fueron noticia en las últimas semanas luego de que se confirmara su distanciamiento.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera ya superaron su crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

Méndez fue visto sin su anillo de compromiso y luego ella confirmó que se estaban dando un tiempo.

El pasado 29 de junio cumplieron un año de casados y cada uno compartió una foto para recordar la fecha, pero en solitario.

Finalmente hace unos días fueron captados juntos en una playa de California y con el anuncio de su contagio de coronavirus también se confirmó que regresaron como pareja.

