“Chiquis” Rivera habló de los estragos del coronavirus en su cuerpo y los insólitos remedios que añadirá a su tratamiento

Pérdida del olfato y el gusto, así como problemas para respirar, son los síntomas más evidentes en el organismo de “Chiquis” Rivera, quien ha optado por incluir en su tratamiento una serie de remedios caseros como preparaciones con ajo o tés medicinales.

La hija de Jenni Rivera reveló esta semana que resultó positiva a COVID-19. Ella no es la única contagiada en su familia, ya que su esposo Lorenzo Méndez también contrajo la enfermedad.

“Yo la verdad me he sentido muy bien, sí me he sentido un poquito cansada, pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara, pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, sólo me siento un poquito rara, no me saben mucho las cosas, pero estoy bien”, dijo durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, añadió que ambos realizan el confinamiento en conjunto, con lo que que se confirmaba su reconciliación después de especularse lo peor para su matrimonio.

Días después de dar a conocer su diagnóstico, la también cantante actualizó la información de su estado de salud y confesó que ya tenía estragos mayores en su organismo.

“Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada”, mencionó en sus historias de Instagram.

Relató que al realizar las actividades físicas le falta el aire: “Si subo las escaleras, que ustedes saben que hago ejercicio casi todos los días, sí me canso, se me va un poquito el aire”.

Indicó que sigue al pie de la letra las recomendaciones de su médico, consume sus medicamentos, mucha agua y suero.

“Chiquis” Rivera resaltó que durante esta época es primordial ser buenas personas con los demás y encomendarse a la voluntad de Dios.

Entre sus últimas actualizaciones, la cantante mencionó que a su tratamiento incluiría unos cuantos remedios caseros que le proporcionó una señora que aprecia mucho.

“Es ajo y otra cosa, me tengo que comer tres cucharadas. Son remedios caseros. Son tres cucharadas al día, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche”, dijo en sus historias de Instagram.

También tomará un té casero preparado con cebolla morada, limón y ajo y comerá un caldo de albóndigas con pollo.

“Estoy haciendo lo que tengo que hacer para sentirme mejor en cuanto sea posible”, precisó

“Yo sí le tengo mucha fe al ajo y le tengo mucha fe a los remedios caseros, así que me voy a estar tomando mi té y esto que me mandaron (la bebida y preparación)”, concluyó.

“Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez volvieron a compartir la casa después de varios meses de distanciamiento emocional y del que no dieron muchos detalles.

“Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”, dijo en una ocasión por redes sociales.

A pesar de los conflictos, la pareja volvió a reunirse el fin de semana pasado y días después informaron sobre su padecimiento.

“Esto sí es real, la verdad nunca pensé que me iba a dar porque uno toma las precauciones, me pongo los guantes, el cubrebocas, sanitizamos todo el tiempo”, señaló.

