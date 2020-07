Maribel Guardia recordó el duro golpe de perder a su madre: “Me quedé huérfana a los nueve años”

Maribel Guardia sufre insomnio desde la muerte de su mamá (Foto: Cuartoscuro)

La actriz Maribel Guardia recordó el trago más amargo de su infancia: la muerte de su madre.

En una entrevista para El minuto que cambió mi destino, de Gustavo Adolfo Infante, Guardia habló del duro golpe que significó perder a su madre, a consecuencia del cáncer, cuando tenía solo 9 años.

Y es que la actriz y cantante no convivía con su padre, quien no se hizo cargo de ella, así que su principal apoyo era su mama, fallecida a los 46 años.

“Mis papás nunca se casaron, entonces yo fui hija natural. Mi mamá me crió, fue una mamá extraordinaria. La recuerdo con mucho amor, pero yo me quedé huérfana a los nueve años”, contó.

Maribel Guardia cuando era niña (IG: maribelguardia)

“Me quedé solita a los nueve ...Siempre que recuerdo a mi mamá, que tengo un ratito, no puedo evitar llorar, a pesar de que son tantos años”, reconoció.

Su madre le enseñaba canciones tradicionales de su natal Costa Rica y si Maribel quería comer en el techo de su casa, su mamá usaba unas escaleras para poder hacerlo. También le montaba shows para entretenerla. “Ese tipo de cosas hacía mi madre”.

Pero como era tan pequeña en el momento que quedó huérfana, no lograba entender bien lo que estaba ocurriendo.

“Cuando la vi muerta en la caja yo no entendía por qué ella estaba tan seria. Entonces entré como en una especie de juego. Era un lugar muy grande donde la velaron con un jardín muy grande entonces yo salía corriendo y jugaba con ella y le hablaba y le decía ‘mamá esa que está allá arriba no eres tú’ y entonces jugaba. Todo el mundo lloraba y yo entraba corriendo y juraba que mi mamá estaba conmigo, pero en el momento que ya la fuimos a enterrar, cuando echaron la tierra ahí fue donde yo reaccioné”, relató.

Maribel Guardia no entendía lo que ocurría tras la muerte de su mamá (IG: maribelguardia)

“Estuve soñando 9 noches con ella que volábamos y que nos sentábamos al lado de un río y platicábamos vestidas de blanco y ya después no la volví a ver más”.

Según Maribel, en un principio “tenía como un resentimiento de que ella se hubiera ido como si lo hubiera podido elegir”.

Una vez que entendió que su mamá se había ido le dio insomnio, algo que hasta la fecha sigue padeciendo.

Con su mamá muerta y un padre ausente, Guardia quedó a cargo de su hermana mayor, Mima (Vilma), a quien considera una segunda madre.

La mamá de Maribel Guardia murió cuando la actriz tenía 9 años (Instagram: maribelguardia)

“Mi hermana me llevó con ella, me crió, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida”, aseguró. “Mi hermana estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad y nos criamos como si fuéramos hermanos, lo quería muchísimo y mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar”.

En junio del año pasado, Maribel recordó a su madre a través de una publicación en Instagram que dejó ver de dónde heredó su belleza la actriz y cantante.

Compartió una fotografía y un mensaje en recuerdo de doña Rita. “Un día como hoy se fue al cielo mi mamá . Imposible olvidarla. Su nobleza, su gracia, su alegría, su bondad. Sólo 9 años la tuve, pero fue como un ángel que pasó por mi vida y por la de muchos. La recuerdo siempre cantando y regalando dinerito a todos los que consideraba más pobres que ella. Te amo Rita, gracias por darme la vida”.

