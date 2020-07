Sia evitó que la bailarina Maddie Ziegler se subiera a un avión con Harvey Weinstein

Sia evitó que Maddie Ziegler se fuera con Harvey Weinstein (Foto: Anthony Harvey/Shutterstock)

La cantante australiana Sia se convirtió en alguien muy protectora desde que conoció a la bailarina Maddie Ziegler, cuando ésta tenía ocho años. Y, en una de esas ocasiones, la cantante logró evitar que se subiera al avión al que Harvey Weinstein la había invitado.

En una entrevista en el Show de Zach Sang, la originaria de Adelaide, Australia, narró cómo fue el acercamiento con la ahora adolescente.

“Tan pronto como conocí a Maddie sentí este deseo extremo de protegerla, y creo que era parte de mi propia sanación, y sentí esta compulsión extrema por protegerla”, compartió la intérprete de “Chandelier”.

Al principio de la relación, la misma cantante se sintió culpable de haber arrojado a la menor a la fama, especialmente cuando ella permanecía con cierto anonimato debido a las pelucas que usa en sus videos y presentaciones.

La cantante se comunicó con la madre de la bailarina (Foto: Archivo)

“La ironía es que no quería ser famosa y arrojé a esta niña a los reflectores. Ella me decía: ‘No seas tonta, yo ya era famosa y quería ser famosa’. Y yo decía: ‘Y sabes, esto puede detenerse en cualquier momento, ¿verdad? Si quieres que se detenga, puedo hacer que se detenga. Puedes volver a ser una persona normal de nuevo’”, le ofreció la cantante.

Sin embargo Ziegler, quien ya había participado en el reality show “Dance Moms”, sabía que estaba en el lugar correcto pues le encantan las artes.

“Pero ella simplemente dijo: ‘No, me encanta actuar. Me encanta bailar, y me encanta actuar mucho’”, compartió.

Sia entonces se mantuvo al pendiente de la carrera de la bailarina por algunos años, y fue durante esos mismos que el productor la invitó a tomar un vuelo con él, cosa que a Sia no le pareció.

En su concierto en 2016, en Colorado, el viento dejó al descubierto su cara (Foto: Archivo)

“Pensé que una buena manera de mantenerla a salvo era seguir haciendo proyectos para ella y, por lo tanto, la mayor parte del tiempo estuvimos trabajando juntas [...] la mantuve fuera de un avión en el que Harvey Weinstein intentó llevarla”, dijo.

“Sé que hay momentos en que mi percepción realmente ha marcado la diferencia, como mantenerla a salvo [...] Sí, eso fue realmente asqueroso [...] Cuando la invitó, fue cuando tuve que llamar a Melissa [madre de Ziegler]. Sólo dije: ‘Por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas’”, contó la australiana.

La cantante también compartió que aún sigue en contacto con la adolescente, quien aparecerá en el remake de “Amor sin barreras”. Sia se describió a sí misma como “un dolor de cabeza” para Ziegler, pues siempre opina acerca de los movimientos que hace en su carrera.

Las víctimas de Weinstein

Varias de las mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual mientras trabajaban para Harvey Weinstein recibirán casi 19 millones de dólares en el marco de una demanda colectiva. Así lo reveló el martes pasado Letitia James, la fiscal general de Nueva York.

The Weinstein Company pagará 19 millones de dólares (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Los pagos, que deberán ser aprobados por dos cortes, son resultado de una demanda interpuesta contra el ex productor de cine -quien actualmente cumple una pena de 23 años de prisión- y el estudio The Weinstein Company.

“Harvey Weinstein y The Weinstein Company le fallaron a sus empleadas mujeres. Después de todo el acoso, las amenazas, la discriminación y la discriminación de género, estas sobrevivientes recibirán finalmente algo de justicia”, informó James en un comunicado.

La demanda establece que Weinstein “pidió o forzó a empleadas mujeres a establecer contactos sexuales no deseados para mantener sus empleos o avanzar en sus carreras”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El dolor de la cantante Sia al hablar de la extraña enfermedad que padece

Sia permite a una mexicana enferma de cáncer terminal utilizar sus canciones

Víctimas de Weinstein van a recibir casi 19 millones de dólares