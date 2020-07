Las pistas de una posible reconciliación de “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez en medio de su crisis matrimonial

Lorenzo Méndez confía en que pueda arreglar sus diferencias con "Chiquis" Rivera (IG: lorenzomendez7)

El matrimonio de “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez podría tener una segunda oportunidad. Unas fotografías, una reunión, un tierno beso y un misterioso mensaje, son las pistas de que la pareja estaría pensando en volverse a unir después de varias semanas de separación y rumores en torno a sus conflictos.

La hija de Jenni Rivera y el ex vocalista de la Original Banda El Limón contrajeron matrimonio el año pasado en medio de una fastuosa boda, pero la ilusión duró poco porque hace unas semanas los rumores en torno a un distanciamiento surgieron sin que ninguno de los dos se pronunciara al respecto.

Los problemas se evidenciaron cuando el cantante fue visto sin su anillo de matrimonio e intentando entrar al domicilio común sin tener mucho éxito y dio pie a que Lorenzo tomara la palabra para intentar detener las especulaciones.

Esto último detonó la bomba y fue Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, quien tomó los micrófonos del programa Hoy para aclarar su situación sentimental. “Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, dijo de la ruptura que tal vez está a punto de terminar.

(Foto: captura de pantalla)

Las alarmas en torno a esta pareja se encendieron ayer. Lorenzo Méndez reapareció después de pasar un tiempo en un centro espiritual en California, Estados Unidos, hasta donde llegó su amada esposa para su encuentro.

De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, los cantantes se reencontraron a las afueras de este centro religioso, después de varios días de distanciamiento. La “Chiquis” Rivera recibió a su aún esposo con un tierno abrazo y cálido beso.

En el mismo programa se mostraron fotografías de la charla que los aún esposos sostuvieron en medio de una playa de California, donde las muestras de afecto volvieron a surgir entre ellos hasta que se retiraron del lugar.

La presentadora Carolina Sandoval también dio algunos detalles de una conversación que mantuvo con la hija de Jenni Rivera, quien sin confirmar nada, dejó entrever que ya se había reconciliado con Lorenzo Méndez.

Sandoval dijo que conversó con “Chiquis” por mensajería de WhatsApp, y aunque no existió un diálogo que confirme, una de las respuestas da a entender que sí existe una nueva oportunidad.

(Foto: captura de pantalla)

La comunicadora preguntó si ya existía una reconciliación con Lorenzo Méndez, a lo que la cantante respondió: “Jajaja, ¿Quién te dijo?”.

Esta frase y las fotografías captadas por el programa de espectáculos, son el inicio de un nuevo capítulo en la historia de los esposos.

A principios del mes pasado la cantante confirmó que está separada de Méndez, con quien se casó en California en junio de 2019. Los rumores en torno a una ruptura comenzaron cuando la pareja se mostró distante en público y en redes sociales.

Aunque revelado los motivos reales de su quiebre, sí han hablado al respecto individualmente.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera enfrentan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

“Por medio de la presente quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa”, señaló en un comunicado el ex vocalista de La Original Banda el Limón.

Janney, justo antes de cumplir un año de matrimonio con Lorenzo, se sinceró en su cuenta de Instagram: “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”.

Comentó que no quiere dar detalles pues se trata de su vida privada, pero si llega un momento en que desee hacerlo, entonces hablará claro. “Todos tenemos derecho a nuestra vida privada”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Mi ego se hizo pedazos”: Lorenzo Méndez y su mensaje en medio de la ruptura con “Chiquis” Rivera

Lorenzo Méndez y el romántico mensaje que envió a “Chiquis” Rivera por su aniversario de bodas

“Fui muy buena esposa”: “Chiquis” Rivera culpó a Lorenzo Méndez de su separación

“Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez: a un año de su boda, del amor a la ruptura