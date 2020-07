Confirman el regreso de “Beavis and Butt-Head”

"Beavis and Butt-Head" vuelven a la TV de la mano del canal Comedy Central quien le pidió a su creador Mike Judge reflotar a los personajes

“Beavis and Butt-Head”, la exitosa serie animada que triunfó durante los noventa en MTV, regresará a la televisión por el canal Comedy Central. El contenido volverá a la televisión con dos nuevas temporadas, las cuales estarán a cargo de Mike Judge, quien además de escribir y producir este proyecto hará las voces del dúo protagonista.

“Estamos encantados de volver a trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts mientras duplicamos la animación para adultos en Comedy Central”, afirmó Chris McCarthy, presidente de entretenimiento juvenil de ViacomCBS. “Beavis y Butt-Head fueron una voz definitoria de una generación, y no podemos esperar a ver cómo navegan en las aguas traicioneras de un mundo a años luz de las suyas”.

“Parecía que era el momento adecuado para volverse estúpido de nuevo”, dijo Judge en un comunicado citado por Deadline.

Comedy Central describe el proyecto como una nueva versión que mostrará al dúo “entrando al nuevo mundo de la Generación Z”, donde “continuarán abordando problemas sociales, tendencias de los medios y más”.

En ese sentido, la nueva serie promete tener “meta temas relacionados con los fanáticos nuevos y viejos: los padres de la Generación X y sus hijos de la Generación Z”.

"Beavis and Butt-Head" regresan a la televisión

Desde “Beavis and Butt-Head”, Judge ha creado otros exitosos programas y películas como “King of the Hill”, “Office Space” y “Silicon Valley”.

La compañía prefirió no adelantar una posible fecha de estreno para la primera temporada. El proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo.

Estos amigos que formaron parte de la cultura adolescente tuvieron además una película en la pantalla grande de 1996, y terminaron en 2011 con su octava temporada.

La serie original se lanzó en 1993 y rápidamente se convirtió en un éxito en MTV. El espectáculo siguió a dos adictos a la televisión llamados Beavis y Butt-Head y sus diversas aventuras, abordando temas candentes del día de una manera única. El famoso dúo abordará los temas actuales, y con la cantidad de cosas que han cambiado en el mundo, definitivamente tendrán bastante para hablar.

El creador de “Beavis and Butt-Head” también colaborará con el canal para “desarrollar posibles spin-offs y otras nuevas series”.

