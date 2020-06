La nueva polémica de Paty Navidad contra el cubrebocas: “No uso bozal, no obedezco órdenes que violen mi dignidad”

La actriz, conductora y cantante mexicana Paty Navidad se encuentra de nuevo en medio de la polémica, pues sus controvertidas declaraciones en la redes sociales han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

Una nuevo tuit en el que se lanza contra el uso del cubrebocas, una medida recomendada sanitaria que las distintas dependencias de salud en los últimos meses ha dado a conocer con el fin de frenar la propagación del conoravirus, la infección que mantiene en vilo a gran parte del mundo, ha generado una notable polémica.

A través de una publicación en Twitter, la polémica actriz señaló que el uso del cubrebocas estaría trasgrediendo sus garantías individuales y sus derechos para sentirse en plena libertad.

No uso bozal ni cubrebocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que sí lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal