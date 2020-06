La herencia millonaria que dejó Steve Bing, ex de Liz Hurley, a dos hijos a los que nunca quiso reconocer

La herencia millonaria que recibirán los hijos de Steve Bing tras su suicidio

El productor de Hollywood Steve Bing, de 55 años, se quitó la vida e lunes en Los Ángeles tras arrojarse desde el 27º piso de la lujoso departamento de Los Ángeles, dejando una fortuna estimada de USD 600 millones y un legado que involucra a dos hijos que apenas había conocido. La muerte del millonario podría revivir una disputa familiar sobre quiénes heredarán la fortuna familiar de la familia Bing.

A lo largo de la vida del empresario y filántropo estadounidense se le conocieron dos relaciones, fruto de las cuales nacieron sus hijos, Demian de 18 años junto a la actriz británica Liz Hurley, y Kira de 20 años con la ex tenista Lisa Bonder.

Peter Bing, el padre del empresario y abuelo de los niños, quiso desheredar a Demian y Kira por no considerarlos sus nietos. Durante un tiempo los hijos de Steve se ganaron también el desprecio de su propio padre, quien se negó a reconocerlos.

El productor, que fue pareja de Nicole Kidman, tuvo varios éxitos en la industria del cine, pero su mayor logro en la taquilla fue la película de animación de “ The Polar Express”, por la que amasó la increíble cifra de 285 millones de dólares.

Elizabeth Hurley con su hijo Demian (Foto: Instagram)

Las pruebas de paternidad demostraron que Bing era el padre biológico de ambos niños, pero ninguno de ellos tuvo contacto cercano con él. A pesar de todo esto, Demian y Kira son beneficiarios de la herencia de su padre.

Un amigo cercano de Bing dijo al sitio estadounidense Page Six que el empresario había malgastado dinero en “inversiones desacertadas” en los últimos años.”La gente imagina que es imposible gastar USD 600 millones, pero lo hizo”.

Bing había ayudado a financiar la película Warren Beatty, “Las reglas no se aplican”, que fracasó en la taquilla y se enfrentó a una demanda de USD 18 millones en 2017, según el Hollywood Reporter. La película tenía un presupuesto de usd 25 millones pero generó solo USD 3,9 millones en ingresos mundiales.

Bing demostró ser el padre de Damian Hurley en 2002 mediante una prueba de ADN que ordenó un tribunal británico. Se ofreció pagar USD 2,9 millones en un fideicomiso a nombre de Damian, pero Hurley dijo que el dinero “no era deseado ni bienvenido” y dijo que no aceptaría un centavo. “Siempre le he dejado perfectamente claro a Stephen Bing, el padre de mi hijo Damian, que no quiero ninguna ayuda financiera de su parte”, dijo en ese momento.

Originalmente se creía que Kira era hija del multimillonario magnate de los medios Kirk Kerkorian, que era 48 años mayor que su madre, Lisa. Bonder y Kerkorian se casaron en 1999 después de haber tenido una relación de 10 años. Sin embargo, después de un matrimonio de 28 días, Kerkorian y Bonder se separaron.

Bing demandó a Kerkorian al alegar que había contratado a un detective privado para encontrar ADN en su basura. Más tarde se descubrió que Kira es, de hecho, la hija de Bing. La joven heredó USD 8,5 millones de su padre postizo cuando murió en 2015.

