Winona Ryder reveló nuevos episodios de antisemitismo y homofobia de Mel Gibson

Winona Ryder acusó a Mel Gibson de hacer bromas antisemitas y homofóbicas

Winona Ryder recordó distintos episodios de antisemitismo que sufrió en Hollywood, entre los cuales se destaca uno que tuvo como protagonista a Mel Gibson. En una entrevista reciente para el periódico británico The Sunday Times, la estrella de “Stranger Things” detalló cómo fue el encuentro con el actor y director, que ha sido ampliamente condenado por sus numerosas declaraciones de naturaleza discriminatoria.

En una oportunidad, recordó la actriz estadounidense, se le negó un papel como miembro de una familia real en una película de época por parecer “demasiado judía”. Según Ryder, los comentarios se los hizo un jefe de estudio qué, además, también era judío.

La estrella de Hollywood, de 48 años, también explicó que en más de una ocasión le dijeron frases del estilo: “¿Eres judía? ¡Pero eres tan linda!”. Sin embargo, indicó que uno de los episodios que más la marcaron en este sentido fue el que tuvo Gibson en el año 1995.

Ryder se encuentra promoviendo la miniserie “The Plot Against America” de HBO, que tiene como premisa un contrafáctico que se enfoca en una familia judía en el estado de Nueva Jersey y en cómo cambia su vida en un país con un Gobierno fascista y aislacionista en el período de la Segunda Guerra Mundial.

Debido al tema de programa, se le preguntó a Ryder sobre su propia experiencia de antisemismo en la industria y fue en ese momento en que recordó el encuentro con Gibson en el que la llamó una “esquivadora de hornos”.

La actriz estaba en una fiesta cuando en la conversación surgió algo acerca de los judíos y Gibson le preguntó: “No eres una ‘evasora de hornos’, ¿verdad?”, haciendo referencia sobre el exterminio de los prisioneros judíos en campos de concentración durante el Holocausto. Pero eso no fue todo. El actor también tuvo un comentario homofóbico hacia un amigo de ella. “Fumaba un cigarro, y todos estamos hablando y le dijo a mi amigo, que es gay: ‘Espera, ¿voy a contraer SIDA?’”.

Ryder afirmó que, años más tarde, el actor se disculpó por sus comentarios ofensivos.

La intérprete, que nació como Winona Laura Horowitz, explicó que no se considera una persona religiosa, pero que se identificaba con el judaísmo y no le resulta fácil hablar acerca de ese tema porque algunos de sus familiares murieron en campos de concentración.

Durante la entrevista, Ryder también habló sobre otra anécdota de su carrera, en la que afirmó que el director de “Drácula”, Francis Ford Coppola reunió al reparto masculino detrás de cámara y ordenó a todos que la insultaran gritándole “Puta” para provocarle las lágrimas en una escena emotiva. “Para ponerlo en contexto, se suponía que debía llorar”, explicó la actriz, que tenía solo 20 años en el momento de la filmación. “Francis estaba tratando de hacer que todos me gritaran cosas que me que me hicieran llorar. Pero Anthony Hopkins y Keanu Reeves se negaron”, añadió Ryder sobre el incidente.

Winona aclaró que ella y Coppola “están bien ahora”, pero que ese gesto fue el principio de su gran amistad con Reeves. Después de “Drácula” han aparecido juntos en otras tres películas: “A Scanner Darkly “ (Richard Linklater, 2006), “La vida privada de Pippa Lee” (Rebecca Miller, 2009) y “La boda de mi ex” (Victor Levin, 2018).

La respuesta de Mel Gibson

Tras conocer las declaraciones de la actriz, el representante del actor, Alan Nierob, negó el hecho. “Esto es 100% falso. Mintió sobre eso hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo de nuevo. Además, mintió sobre él supuesto episodio en el que el se disculpó con ella en ese momento. Él se acercó a ella, hace muchos años, para confrontarla por sus mentiras y ella se negó a hablar con él”.

Gibson fue acusado por primera vez de hacer comentarios antisemitas en 2006, cuando fue detenido por conducir ebrio cerca en Malibú, California. En un video del momento de la detención se puede escuchar a la estrella insultar al agente que lo detuvo: “Los judíos son responsables de todas las guerras en el mundo” .

En el incidente más notorio de Gibson fue en 2010 cuando se filtraron audios misóginos y racistas grabados por la ex novia del actor, Oksana Grigorieva, con frases como “Si eres violada por un grupo de negros, será tu culpa”. La ex pareja del actor denunció que la había golpeado en múltiples ocasiones.

El actor también tuvo desafortunados comentarios homofóbicos a un periódico español en 1991. En tanto, el padre ganador del Oscar, el fallecido Hutton Red Gibson, una vez dio una entrevista en el que habló sobre la “ficción” del Holocausto.

Su regreso al cine

Mel Gibson volvió en 2016 tras casi un década fuera de Hollywood

Luego de 10 años de ostracismo y escándalos, el protagonista de Arma Mortal y de tantos otros éxitos cinematográficos regresó en 2016 a la pantalla grande como director “Hacksaw Ridge”(Hasta el último hombre), una película bélica protagonizada por Andrew Garfield que consiguió dos premios Oscar de seis nominaciones.

“Pasó mucho tiempo. Me disculpé. Hice mi parte. Lo superé. Diez años después. Vaya cosa”, expresaba el actor y director en una entrevista con USA Today. “Trabajé mucho en mí. Soy una persona diferente a la que era”.

Gibson afirmó que las acusaciones que pesan sobre él sobre su antisemitismo eran injustas. “No es verdad. Es una lástima que después de 30 o 40 años de hacer algo eres juzgado por una noche. Pero es mi culpa, yo cargué el arma con la bala”.

En la misma entrevista, el actor dijo que el tiempo fue el que permitió que todo quedara atrás. “Es tan obvio que yo no era eso. De otra forma, estaría en otro lugar, haciendo otra cosa. Me siento afortunado de tener la oportunidad de hacer lo que amo. Tengo esta compulsión de hacer esto, de contar historias”, manifestó.

