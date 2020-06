Seis tragedias que estremecieron al mundo del K-Pop

Luego de la reciente muerte del cantante Yohan, quien formaba parte del grupo de K-Pop TST (Top Secret), la industria de este género se estremeció pues no es el único caso de un cantante de edad joven que es encontrado muerto en su apartamento. Aún no se sabe cuáles fueron las causas de la muerte de Kim Jeong-Hwan, que era el verdadero nombre de Yohan.

Y es que la industria musical del K-Pop mantiene un ritmo de vida bajo muchas presiones, teniendo que cumplir con horario riguroso de presentaciones, trabajo, presiones por parte de las peticiones a sus fans y a los empresarios que buscan exprimir a las estrellas lo más posible para generar ingresos en publicidad y de venta de productos.

Otro factor a tener en cuenta es que Corea del Sur es uno de los países con la tasa de suicidio más alta en el mundo, sobre todo en personas jóvenes menores de 40 años. Por ello en Infobae México te traemos un recuento de los casos más famosos de los fallecimientos en la industria del K-Pop:

El caso de Sulli

Luego de haber sufrido de acoso en las redes sociales, la cantante Choi-Jin-ri, mejor conocida como Sulli fue encontrada muerta en su residencia. El cuerpo fue hallado por su mánager el día 14 de octubre del 2019, tras intentar ponerse en contacto con ella. Al no poder ubicarla por vía telefónica, fue al apartamento de la cantante y fue cuando descubrió el cuerpo.

A pesar de que las autoridades aún no han aclarado el caso, se sospecha que Sulli habría cometido suicidio, presionada por el bullying que había recibido en sus perfiles de redes sociales por haber dejado a fans “insatisfechos” durante sus presentaciones.

La muerte de Goo Hara

Goo Hara, cantante y actriz fue encontrada muerta en su apartamento unos días después de que Sulli, quien era su gran amiga, falleciera. De la misma forma, Hara fue hallada en su apartamento, luego de que anunciara que regresaría a la actuación pues había suspendido sus actividades luego de un intento de suicidio del cual fue rescatada. Sin embargo, el 25 de noviembre fue hallado su cuerpo y la policía aún no ha podido aclarar el caso, aunque se sospecha que fue otro caso de suicidio.

Hara había dicho que ella y Sulli eran “como hermanas” algo que llama la atención pues ambas fueron halladas en similares condiciones.

El suicidio de Jonghyun

Jonghyun fue el vocalista del grupo musical conocido como Shinee, una boyband. El cantante fue encontrado inconsciente en su apartamento, siendo su hermana quien llamó a emergencias pidiendo una ambulancia pues creía que su hermano se había hecho daño intencionalmente. Fue trasladado al hospital de la Universidad de Konkuk donde intentaron reanimarlo, desgraciadamente no pudieron revivirlo.

Falleció debido a una intoxicación causada por monóxido de carbono y los agentes encontraron sartenes encendidos con fragmentos de carbón, conocido como yeontan. Jonghyun mandó mensajes de texto a su hermana en donde le dedicaba un “último adiós” y dejó una carta de suicidio con el siguiente fragmento:

Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?