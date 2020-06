Mauricio Ochmann reveló que fue timado por unos doctores que lo sumieron en la angustia

Mauricio Ochmann pensó por algunos años que tenía una rara condición médica (Foto: Twitter@elimparcialcom)

Últimamente Mauricio Ochmann ha dado mucho de qué hablar tanto por su vida personal como por su trabajo. Por un lado anunció su separación de Aislinn Derbez y por el otro, recientemente estrenó una serie llamada “R”, de la cual es protagonista.

En esta el personaje principal se llama Francisco Barrón, y es un hombre que llevaba una vida aburrida. Sin embargo, cuando es diagnosticado por error con una enfermedad terminal, decide cambiar su vida por completo.

Pero parece ser que esto no es completamente ficción, pues algo similar vivió el mismo Ochmann hace tiempo, ya que le diagnosticaron una rara condición médica: de acuerdo a unos análisis, él tenía una deformación en los pulmones.

“La verdad es que una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y me salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro”, explicó Ochmann durante una entrevista en la estación de radio Xtrema 95.3.

El actor vivió en error parecido al de su personaje (Foto: Instagram)

El actor de 42 años explicó que nunca fue a otro doctor para confirmar el diagnóstico y simplemente se resignó a vivir con la información que le dieron.

“Yo me quedé con la idea de ‘bueno, pues tengo un pulmón más chiquito que el otro, así me tocó’”, compartió.

Pero algunos años después, el destino lo llevó de nuevo a una sala de hospital en la que le volvieron a hacer exámenes y fue gracias a estos que desmintieron el primer diagnóstico.

“Después tuve un accidente en moto, muy leve, pero igual me tomaron tomografías de todos lados, radiografías y tal. Entonces me salían los dos pulmones perfectos”, agregó.

Después de algunos años supo que lo que le dijeron los primeros doctores, estaba mal (Foto: Instagram)

Debido a esta situación, el hombre explicó que se sintió engañado por sus primeros doctores y es por eso que recalcó que una segunda opinión siempre es necesaria, para saber lo que en verdad está pasando.

“Dije ‘me timaron’, viví en el engaño muchos años. Una segunda opinión siempre es necesaria ”, finalizó.

Ahora que su salud ya no es algo por qué preocuparse, Ochmann puede concentrarse en su trabajo y en la relación con su ex esposa y con su hija Kailani. El intérprete recientemente dio una entrevista al programa Despierta América, en donde le preguntaron acerca de una posible reconciliación con Derbez.

Y, aunque no dijo sí, tampoco lo descartó por completo. El actor simplemente se limitó a decir: “Nos llevamos increíble”.

Mauricio Ochmann ahora no tiene que preocuparse por su salud (IG: mauochmann)

Y es que desde que anunciaron su ruptura el pasado marzo, la pareja ha continuado con su convivencia de una manera bastante amistosa. De hecho viven en la misma casa en Estados Unidos y comparten muchos momentos junto a su hija.

“Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, explicó la pareja en su comunicado de marzo.

En abril, Aislinn aseguró que su relación se había transformado más bien en algo de amigos, por lo que sus seguidores entendieron que estaba cerrando la posibilidad a una reconciliación.

“Sí está convirtiéndose en ese tipo de relación. Hay mucho amor, pero a veces la relación cambia y tuvimos que vivir con eso”, comentó Aislinn en una transmisión en vivo con el actor Justin Baldoni cuando éste le sugirió que a veces el amor de pareja se transforma en un amor de amigos o hermanos.

