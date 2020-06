“Nos llevamos increíble”: Mauricio Ochmann respondió a la posibilidad de reconciliarse con Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron parar su relación de pareja, pero continúan siendo amigos (IG_ aislinnderbez)

No dijo sí, pero tampoco lo descartó por completo. A Mauricio Ochmann le preguntaron sobre la posibilidad de regresar con Aislinn Derbez y su respuesta no dejó claras sus intenciones.

Durante una entrevista con el programa Despierta América, Mauricio habló de algunos asuntos familiares como la convivencia con sus hijas durante la cuarentena por COVID-19.

Por supuesto, el tema de Aislinn Derbez, la madre de su hija Kailani, no faltó y cuando le preguntaron si aún hay posibilidad de que retomen su romance, Ochmann se limitó a decir: “Nos llevamos increíble”.

Fue así que el actor no descartó por completo que pudiera regresar en algún momento con Aislinn, pero tampoco dejó ver si hay ahora una posibilidad de acercamiento como pareja y es que en la dinámica con el programa tenía prohibido decir las palabras “sí” y “no”.

Y es que desde que anunciaron su ruptura el pasado marzo, la pareja ha continuado con su convivencia de una manera bastante amistosa.

De hecho viven en la misma casa en Estados Unidos y comparten muchos momentos junto a Kailani.

“Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, explicó la pareja en su comunicado de marzo.

En abril, Aislinn aseguró que su relación se había transformado más bien en algo de amigos, por lo que sus seguidores entendieron que estaba cerrando la posibilidad a una reconciliación.

“Sí está convirtiéndose en ese tipo de relación. Hay mucho amor, pero a veces la relación cambia y tuvimos que vivir con eso”, comentó Aislinn en una transmisión en vivo con el actor Justin Baldoni cuando éste le sugirió que a veces el amor de pareja se transforma en un amor de amigos o hermanos.

Incluso la mamá de Aislinn, Gaby Michel, declaró a la revista TV y Novelas que tanto su hija como ella están más felices desde que terminó con Ochmann.

“La veo perfecta. Feliz, más que antes, y yo con ella. La veo encantada con su vida. Desde que se separó, se dibujó una sonrisa en mi cara, para qué negarlo”.

Además de la posibilidad de reconciliarse con Aislinn, Mauricio respondió a Despierta América sobre su posible participación en la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, pero en ese tema sí fue más claro y señaló "Lo dudo".

Ya en una entrevista con el programa Hoy, el actor comentó que seguirá conviviendo con la familia Derbez, pero no disfrutó del todo su experiencia en el reality.

“Yo estoy muy agredecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho. De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo... A mí especialmente el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedo con la ficción, me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar”.

A quien tampoco terminó por encantar el género del reality fue al propio Eugenio Derbez, quien en un reciente encuentro con medios para promover el programa Deshecho en casa, que muestra cómo pasa la cuarentena, comentó que no se ve en un futuro haciendo más productos televisivos de realidad.

“El formato del reality que es tan improvisado a mí me encanta porque me ayuda mucho a poder crear sin estar tan enfocado con el libreto, te da libertad de improvisar. Es fresco y muy actual”, dijo, pero también señaló: “sí he estado cómodo con los realities pero también yo creo que Deshecho en Casa y posiblemente la segunda temporada de De Viaje con los Derbez serán lo último que hacemos. Me gusta el formato pero no me fascina”.

