Gabriel Soto se derrite por Irina Baeva: compartió una atrevida foto de la actriz

Irina Baeva y Gabriel Soto en una romántica imagen que compartió ella recientemente (IG: irinabaeva)

El actor Gabriel Soto ha dejado claro en varias ocasiones el amor que tiene por Irina Baeva y recientes publicaciones en Instagram volvieron a dar cuenta de lo intenso de su sentimiento y de cuánto se siente atraído por su novia, pues compartió una atrevida foto de ella.

A través de Instagram stories, Soto compartió un pequeño clip en el que captó a Irina mientras disfrutaba de un momento de relajación en plena cuarentena por COVID-19.

La actriz rusa decidió ponerse a leer un libro mientras disfrutaba del sol en la piscina de la casa del actor en Acapulco.

Mientras Irina disfrutaba de su lectura, a lo lejos Gabriel Soto la admiraba y no dejó pasar la oportunidad para captarla.

Una de las recientes historias que publicó Soto

Esos momentos fueron compartidos por Soto en Instastories en donde añadió a las imágenes la frase "te amo".

Más tarde, Soto compartió en Instastories otro momento junto a su novia, lo que podría ser hasta ahora la foto más atrevida que ha publicado de ella, pues Irina estaba recostada boca abajo sobre un camastro, luciendo un pequeño bikini negro que permitía apreciar casi por completo su figura.

Soto simuló que iba a tocarla, pero desde lejos, para guardar la sana distancia requerida en medio de la pandemia de COVID-19.

Las muestras de amor entre la pareja no pararon ahí.

Gabriel subió una foto a Instagram en donde aparecía posando en su piscina e Irina le comentó "guapo" junto a unos emojis de corazón.

Durante la cuarentena que pasan juntos en Acapulco, Irina ha aprovechado para lucir su colección de bikinis, pues son varias las fotos en Instagram en donde ha lucido su figura con distintas piezas.

Irina Baeva lució así el efecto del ejercicio y la dieta en su figura (IG: irinabaeva)

Enamorado

En una entrevista el pasado enero con la revista Escena, Soto dejó en claro que está profundamente enamorado de Irina, con quien ha tenido un romance un tanto turbulento, debido a la manera en que se separó de Geraldine Bazán, la madre de sus dos hijas.

“Mi relación con Irina es una relación que cada vez se hace más sólida, es una relación en donde no sólo estoy como nunca de feliz, como nunca de enamorado, estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente, realmente me complementa en todos los aspectos y estoy en un momento de mi vida en donde he aprendido muchas cosas y que finalmente estoy disfrutando de una relación plena, feliz y totalmente enamorado ”, confesó.

La foto que compartió Gabriel Soto después de reunirse con Irina Baeva en Acapulco (IG: gabrielsoto)

Cuando le preguntaron a Soto qué es lo que más le gusta de su novia, el actor tuvo muchas cosas por decir. “Me gusta que es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer sumamente inteligente, sumamente valiente, el hecho de dejar su hogar, su lugar de origen para viajar al otro lado del mundo para perseguir sus sueños y lograrlos vale muchísimo, aprender otro idioma, tener los pantalones para hacer eso no es fácil y mucho menos como mujer, entonces realmente admiro mucho a Irina, la admiro como pareja, como personaje, como mujer y aparte de que es increíblemente hermosa, tiene los ojos más hermosos del mundo y es una mujer bellísima”.

En la misma charla Soto reconoció que el hecho de ser famosos ha traído algunas complicaciones a su relación, sobre todo por la gente que los ha criticado.

En estas semanas han lucido más que nunca su amor (IG: gabrielsoto)

“El hecho de ser figuras públicas pues si evidentemente nos pone en la mira de muchas personas en donde también ya la apertura de las redes sociales pues da esta libertad que la gente pueda opinar y pueda juzgar...nadie tiene derecho a juzgar a otra persona y mucho menos si no conocen a fondo la verdad de las cosas...cada historia siempre tiene dos caras”.

Pese a lo enamorados que lucen, según puede apreciarse en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, los actores no tienen por ahora planes de boda.

“Estamos comprometidos de corazón, eso es lo importante”, señaló Gabriel Soto, quien añadió “todavía no hay un anillo como tal. Lo habrá en su momento”, explicó en la entrevista que fue transmitida por el programa Hoy.

